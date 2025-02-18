溫馨醫美線雕拉提效果卓越折扣高達30%off 另贈prf微针治療一次 免費諮詢

溫馨線雕微創，患者三個月前後臉部提升效果佳，恢復快。診所現有優惠，敬請把握。

溫馨醫美診所最新面部線雕(VSoft Lift)效果顯著，診所提供一次性全臉線雕術，

施做當天就能看到效果，手術及恢復期時間短。診所現備備有「一人獨享15%off, 二人同享30%off優惠並加贈prf微针治療一次」。提供免費諮詢及Sunbit分期付期方案，讓追求年輕美麗的僑胞無需等待便能輕鬆享年輕。

許多人都想擁有精緻的立體小臉。線雕治療是實現這一目標的關鍵技術。不僅能創造出自然而立體的面部輪廓，還能刺激膠原蛋白的生長。令肌膚煥發出青春光采。溫馨醫美所提供的線雕治療主要使用的是FDA 認證的VSoft Lift PDO蛋白線。病患治療過程微創，術後恢復快，效果顯著。

VSoft Lift LIFTING PDO蛋白線為瑞典 創新技術並經外科及眼科醫療超過30年臨床證明，安全可靠。V Soft為全球最大PDO製造生產商並為首家獲得FDA II通過，認證為最安全、有效的非侵入性面部提升術。術後恢復快，可說是無需療養的自然微整型。該製造商並與美國多家頂級美容培訓機構及面部美學學會合作，其效果深受全美醫生、護士及醫療保健專業人士一致的推崇而獲得AAFE(AMERICAN ACADEMY OF FACIAL ESTHETICS)專業醫師美容認證。

V Soft LIFTING PDO是可百分百被身體吸收的膠原蛋白線，不僅提升眉部，下頜線，亦可全臉填充，比如淚溝，法令紋等部位。線雕在表皮層具有提亮膚色，促進局部組織微循環，細胞再生與組織修復能力，肌膚水分充盈，膚色整體水潤提亮，色素沉澱改善。深入真皮層，為細胞生長支架，刺激膠原蛋白再生與彈性纖維重組，再生結締組織支架，從而持久支撐，使肌膚恢復彈性、細紋消失。在皮下組織方面利用植入線構築一張三維立體網，整體支撐充盈垮塌的皮下組織，促進皮下血液，肌膚紅潤光澤。對SMAS筋膜做了深層提拉，緊抓肌膚鬆弛的根源——SMAS筋膜層，由深層拉緊，使肌膚全面提拉折疊、復位至原先的年輕態位置，效果自然、表皮肌膚不緊繃。

線雕可有效提升臉部輪廓，打造立體小臉。手術時間短術後即可恢復正常生活。同時，線雕治療還能促進微循環，改善膚色。讓肌膚重現自然好氣色。溫馨專業的線雕治療團隊會根據每位顧客的需求，量身設計最合適的療程方案。

溫馨醫美負責人提醒，醫生的技術和審美非常重要，有經驗的醫生會通過面診針對患者具體的情況進行術前設計及解說，臉型不同，面部軟組織分佈厚薄也不一，不單是把臉“提”上去，還要填補凹陷部位，弱化過度凸出的地方，達到完美修飾臉型的效果。

雖是微創，但術前的溝通卻不容馬虎的。溫馨醫美診所提供與專業醫生面對面免費諮詢，術前充分瞭解為愛美者的年輕路加一份保障。溫馨醫美除線雕推廣外，肉毒桿菌、BIO CARE(PRF)護理及面部鐳射治療等皆備有優惠及SUNBIT分期付款方案可選擇。歡迎致電查詢或預約。溫馨醫美診所電話:516-951-8314 地址：233 EAST SHORE ROAD, SUITE 110, GREAT NECK, NY 11023