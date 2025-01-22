改善糖心腎症候群的關鍵: 糖心腎 FFL 三護配方，獲台灣品質標章肯定
糖尿病、心血管疾病及腎臟病，此三種慢性病及衍生疾病，統稱為「糖心腎症候群」，在台灣十大死因中「糖心腎症候群」相關疾病就佔據了五項，其致命程度甚至超過癌症人口數，目前也成為全球所重視的健康隱憂。
二代小分褐藻醣膠(Fucoidan)、二代高穩定藻褐素(Fucoxanthin)及左旋肉鹼(L-Carnitine)三種素材之組合物(簡稱:FFL三護配方)，近年透過細胞、動物及人體臨床試驗的深入研究，不僅針對糖尿病、心血管疾病及腎臟病皆具有單獨輔助治療效果，FFL三護配方針對針對糖心腎症候群，同時也展現出良好的延緩病程及改善成效。
為什麼要談「糖心腎症候群」三病共護？
糖尿病、心臟/心血管疾病、腎臟病在過往醫療思維上，都是將此三種慢性病獨立診治及照護，但其實三種疾病間相互影響、息息相關。糖尿病所引起的血管病變，直接造成心血管及腎臟損傷。心血管疾病造成血液、體液輸送障礙，直接牽動糖尿病、腎臟病的罹患及病程加劇風險。腎臟病引發的離子通透失衡，大幅提升糖尿病及心血管疾病患者的死亡率。因此在目前的診斷治療上，已非僅重視單一疾病或器官即可，而是需要糖、心、腎同時持續追蹤及治療，才能有效降低「糖心腎症候群」的驚人致死率。
糖心腎FFL三護配方科研進展
二代小分子褐藻醣膠、二代高穩定藻褐素及左旋肉鹼所組成的糖心腎FFL三護配方，近年在台灣醫、學、研各界積極投入科研驗證後，已證實對於糖心腎症候群患者具有三病共護的輔助治療潛力。雖然糖心腎症候群多半可用藥物控制各項疾病指數(如: 血糖值、膽固醇、血壓….)，但藥物以治標為主要目的。相對而言，糖心腎FFL三護配方則是透過減緩改善受損細胞組織(如: 胰島細胞、心臟細胞、腎臟細胞)的機轉切入，藉此遏止器官及病情持續惡化，而FFL三護配方更經證明，對人體不具有任何副作用疑慮。尤其腎臟是特別的器官，一旦受損幾乎是不可逆的。因此除了聽從醫囑治療外，日常更需要透過飲食調控及保健來達到護糖、護心、護腎三病共護，延緩器官退化，延續各病程階段的最佳健康狀況。
保護胰島細胞、穩定血糖
台灣洗腎族群中有將近一半是糖尿病引起，主要是因為長期高血糖會使腎臟中的腎小管和腎絲球受損，損壞腎功能，稱之「糖尿病腎病變」。過去我們只知道控糖須從胰島素著手，較少研究它的上游因子-腸泌素(GLP-1)，它其實是腸道所分泌的一種荷爾蒙，可雙向調控血糖，當血糖濃度高則促進胰島素分泌，當血糖濃度低則促進升糖素分泌，會依據身體的需要來發揮作用，讓血糖管理更加精準到位。
研究指出，小分子褐藻醣膠（一種來自褐藻的水溶性多醣體）可以透過Sirt-1調控路徑，修復受損的胰島細胞，進而調控腸泌素及促進胰島素分泌，達到保護胰島細胞作用，甚至小分子褐藻醣膠也可用來改善糖尿病引起的腎纖維化，減輕腎臟損傷與腎功能障礙。如果長期糖尿病控制不佳，進而會導致視網膜病變，影響視力。研究發現：高穩定藻褐素 (一種具高抗氧化能力的海洋類胡蘿蔔素) 可預防高糖化壓力對人類視網膜上皮細胞的傷害，藉由減少發炎反應，並維持血視網膜屏障的完整性，降低糖尿病視網膜病變的風險。整體來說，小分子褐藻醣膠與高穩定藻褐素可有效輔助血糖管理並減緩併發症產生。
心血管/心臟保健、調節血脂
心臟肥大是心臟開始退化的第一個警訊，表示心臟需要過度用力才能打出血，倘若每天都要過勞作業，想當然日後可能會導致心臟沒力、心臟衰竭。一般人知道需要通血路，讓血管血流順暢，減少心臟負擔。
近年研究發現：小分子褐藻醣膠合併高穩定藻褐素可以減少心臟肥大與心臟纖維化，強化肌肉握力與肌耐力，讓心臟更有力，提升心臟功能。另一方面，小分子褐藻醣膠合併高穩定藻褐素還可透過脂締素及PPARγ來調節與改善血脂、降低膽固醇及三酸甘油脂，減少心血管疾病風險。
延緩腎功能惡化、減輕負擔
一般來說，當腎臟開始損傷時，可能會因為缺氧、毒素(例如藥物、重金屬)、高血糖等因素造成腎小管凋亡，若凋亡持續增加或比例過高，會產生腎纖維化讓腎功能衰退，這被認為是慢性腎臟病惡化的關鍵原因。
經研究結果指出：高穩定藻褐素可減少腎小管細胞凋亡、小分子褐藻醣膠可減少腎纖維化等雙重保護作用，倘若加上左旋肉鹼組合成糖心腎FFL三護配方，可從源頭保護，有效減少腎元壓力及減緩腎功能退化，讓腎臟維持最佳機能。
挑選糖心腎FFL三護配方原則
高純度萃取：小分子褐藻醣膠及高穩定藻褐素於2008年早期開發的傳統萃取技術，由於無法有效去除雜質，所以除了機能成分會與雜質交錯，難以發揮活性外，雜質內含有較高蛋白質、單糖、蔗糖、脂肪，其在糖心腎症候群輔助上，也較難以應用。因此，建議挑選2020年後，透過新製程升級所開發的二代小分子褐藻醣膠及二代高穩定藻褐素，此新技術運用多道萃取程序，去除多餘雜質讓整體效能更為提升。
國家級認證：可挑選經國家品質認證產品，透過產官學界專家審視，以多元專業視角為產品的安全性與有效性層層把關，以確保產品品質符合最高標準。
人體臨床試驗：坊間保健產品多半是將多種原料結合複方，其所標榜的保健功效都是單一素材，沒有以實際產品來進行科學驗證，因此功效無法建立在科研基處上。此外，由於人體臨床試驗前期，須經過縝密的IRB審查，此流程最主要審視產品安全性，因此，若能挑選經人體臨床試驗的產品，絕對較具有公信力與安全保障。
信譽廠商：透過具有良好品牌形象、專業研發背景和完善品質管理的產品購買，不僅能確保產品來源透明，還能獲得專業保證。
良好口碑：經由糖心腎症候群患者使用後反饋，，介入具科研基礎驗證的糖心腎FFL三護配方後，血糖、血脂能顯著穩定，在主觀症狀上，泡泡尿、水腫、疲倦感明顯獲得改善，透過使用者實際的感受，更可印證產品的真實性。。
國家認證及臨床試驗：安全與效能雙重保障
針對血糖、血脂及腎功能等相關研究，糖心腎FFL三護配方目前已透過台灣各領域專家審查，並取得台灣品質認證，目前也已通過醫學中心人體臨床試驗IRB審查，也因此才得以讓使用者更為信任。
全面提升慢性病患者生活品質
慢性腎臟病及糖尿病治療時所使用的藥物，無法全面遏止腎臟及胰島素細胞持續惡化，多半僅能延緩病程，較無法訴求組織器官改善修復。而面對糖心腎症候群，在控制病程上更是力求長期照護，因此除了藉由藥物控制外，可同時介入糖心腎FFL三護配方，搭配作為輔助治療，透過治本的機轉，提升修復改善胰島細胞、心臟細胞及腎臟細胞的可能性。
糖心腎FFL三護配方的三重保護，是糖尿病、心血管疾病及腎臟病患者，作為降低「糖心腎症候群」風險的健康管理選擇。建議有相關需求的民眾，可在醫師或營養師的指導下，配合藥物使用，進一步提升生活品質。
有關更多糖心腎FFL三護配方的研究與應用，請訪問https://bit.ly/3Wnrx1f
上一則
川普廢出生公民權 霍楚將採保護行動 詹樂霞提訴抗議
下一則
FB留言