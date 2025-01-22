改善糖心腎症候群的關鍵: 糖心腎 FFL 三護配方，獲台灣品質標章肯定

糖尿病、心血管疾病 及腎臟病，此三種慢性病及衍生疾病，統稱為「糖心腎症候群」，在台灣十大死因中「糖心腎症候群」相關疾病就佔據了五項，其致命程度甚至超過癌症 人口數，目前也成為全球所重視的健康隱憂。

二代小分褐藻醣膠(Fucoidan)、二代高穩定藻褐素(Fucoxanthin)及左旋肉鹼(L-Carnitine)三種素材之組合物(簡稱:FFL三護配方)，近年透過細胞、動物及人體臨床試驗的深入研究，不僅針對糖尿病、心血管疾病及腎臟病皆具有單獨輔助治療效果，FFL三護配方針對針對糖心腎症候群，同時也展現出良好的延緩病程及改善成效。

為什麼要談「糖心腎症候群」三病共護？

糖尿病、心臟/心血管疾病、腎臟病在過往醫療思維上，都是將此三種慢性病獨立診治及照護，但其實三種疾病間相互影響、息息相關。糖尿病所引起的血管病變，直接造成心血管及腎臟損傷。心血管疾病造成血液、體液輸送障礙，直接牽動糖尿病、腎臟病的罹患及病程加劇風險。腎臟病引發的離子通透失衡，大幅提升糖尿病及心血管疾病患者的死亡率。因此在目前的診斷治療上，已非僅重視單一疾病或器官即可，而是需要糖、心、腎同時持續追蹤及治療，才能有效降低「糖心腎症候群」的驚人致死率。

糖心腎FFL三護配方科研進展

二代小分子褐藻醣膠、二代高穩定藻褐素及左旋肉鹼所組成的糖心腎FFL三護配方，近年在台灣醫、學、研各界積極投入科研驗證後，已證實對於糖心腎症候群患者具有三病共護的輔助治療潛力。雖然糖心腎症候群多半可用藥物控制各項疾病指數(如: 血糖值、膽固醇、血壓….)，但藥物以治標為主要目的。相對而言，糖心腎FFL三護配方則是透過減緩改善受損細胞組織(如: 胰島細胞、心臟細胞、腎臟細胞)的機轉切入，藉此遏止器官及病情持續惡化，而FFL三護配方更經證明，對人體不具有任何副作用疑慮。尤其腎臟是特別的器官，一旦受損幾乎是不可逆的。因此除了聽從醫囑治療外，日常更需要透過飲食調控及保健來達到護糖、護心、護腎三病共護，延緩器官退化，延續各病程階段的最佳健康狀況。

保護胰島細胞、穩定血糖

台灣洗腎族群中有將近一半是糖尿病引起，主要是因為長期高血糖會使腎臟中的腎小管和腎絲球受損，損壞腎功能，稱之「糖尿病腎病變」。過去我們只知道控糖須從胰島素著手，較少研究它的上游因子-腸泌素(GLP-1)，它其實是腸道所分泌的一種荷爾蒙，可雙向調控血糖，當血糖濃度高則促進胰島素分泌，當血糖濃度低則促進升糖素分泌，會依據身體的需要來發揮作用，讓血糖管理更加精準到位。

研究指出，小分子褐藻醣膠（一種來自褐藻的水溶性多醣體）可以透過Sirt-1調控路徑，修復受損的胰島細胞，進而調控腸泌素及促進胰島素分泌，達到保護胰島細胞作用，甚至小分子褐藻醣膠也可用來改善糖尿病引起的腎纖維化，減輕腎臟損傷與腎功能障礙。如果長期糖尿病控制不佳，進而會導致視網膜病變，影響視力。研究發現：高穩定藻褐素 (一種具高抗氧化能力的海洋類胡蘿蔔素) 可預防高糖化壓力對人類視網膜上皮細胞的傷害，藉由減少發炎反應，並維持血視網膜屏障的完整性，降低糖尿病視網膜病變的風險。整體來說，小分子褐藻醣膠與高穩定藻褐素可有效輔助血糖管理並減緩併發症 產生。

心血管/心臟保健、調節血脂

心臟肥大是心臟開始退化的第一個警訊，表示心臟需要過度用力才能打出血，倘若每天都要過勞作業，想當然日後可能會導致心臟沒力、心臟衰竭。一般人知道需要通血路，讓血管血流順暢，減少心臟負擔。

近年研究發現：小分子褐藻醣膠合併高穩定藻褐素可以減少心臟肥大與心臟纖維化，強化肌肉握力與肌耐力，讓心臟更有力，提升心臟功能。另一方面，小分子褐藻醣膠合併高穩定藻褐素還可透過脂締素及PPARγ來調節與改善血脂、降低膽固醇及三酸甘油脂，減少心血管疾病風險。

延緩腎功能惡化、減輕負擔

一般來說，當腎臟開始損傷時，可能會因為缺氧、毒素(例如藥物、重金屬)、高血糖等因素造成腎小管凋亡，若凋亡持續增加或比例過高，會產生腎纖維化讓腎功能衰退，這被認為是慢性腎臟病惡化的關鍵原因。

經研究結果指出：高穩定藻褐素可減少腎小管細胞凋亡、小分子褐藻醣膠可減少腎纖維化等雙重保護作用，倘若加上左旋肉鹼組合成糖心腎FFL三護配方，可從源頭保護，有效減少腎元壓力及減緩腎功能退化，讓腎臟維持最佳機能。

挑選糖心腎FFL三護配方原則

高純度萃取：小分子褐藻醣膠及高穩定藻褐素於2008年早期開發的傳統萃取技術，由於無法有效去除雜質，所以除了機能成分會與雜質交錯，難以發揮活性外，雜質內含有較高蛋白質、單糖、蔗糖、脂肪，其在糖心腎症候群輔助上，也較難以應用。因此，建議挑選2020年後，透過新製程升級所開發的二代小分子褐藻醣膠及二代高穩定藻褐素，此新技術運用多道萃取程序，去除多餘雜質讓整體效能更為提升。

國家級認證：可挑選經國家品質認證產品，透過產官學界專家審視，以多元專業視角為產品的安全性與有效性層層把關，以確保產品品質符合最高標準。

人體臨床試驗：坊間保健產品多半是將多種原料結合複方，其所標榜的保健功效都是單一素材，沒有以實際產品來進行科學驗證，因此功效無法建立在科研基處上。此外，由於人體臨床試驗前期，須經過縝密的IRB審查，此流程最主要審視產品安全性，因此，若能挑選經人體臨床試驗的產品，絕對較具有公信力與安全保障。

信譽廠商：透過具有良好品牌形象、專業研發背景和完善品質管理的產品購買，不僅能確保產品來源透明，還能獲得專業保證。

良好口碑：經由糖心腎症候群患者使用後反饋，，介入具科研基礎驗證的糖心腎FFL三護配方後，血糖、血脂能顯著穩定，在主觀症狀上，泡泡尿、水腫、疲倦感明顯獲得改善，透過使用者實際的感受，更可印證產品的真實性。。

國家認證及臨床試驗：安全與效能雙重保障

針對血糖、血脂及腎功能等相關研究，糖心腎FFL三護配方目前已透過台灣各領域專家審查，並取得台灣品質認證，目前也已通過醫學中心人體臨床試驗IRB審查，也因此才得以讓使用者更為信任。

全面提升慢性病患者生活品質

慢性腎臟病及糖尿病治療時所使用的藥物，無法全面遏止腎臟及胰島素細胞持續惡化，多半僅能延緩病程，較無法訴求組織器官改善修復。而面對糖心腎症候群，在控制病程上更是力求長期照護，因此除了藉由藥物控制外，可同時介入糖心腎FFL三護配方，搭配作為輔助治療，透過治本的機轉，提升修復改善胰島細胞、心臟細胞及腎臟細胞的可能性。

糖心腎FFL三護配方的三重保護，是糖尿病、心血管疾病及腎臟病患者，作為降低「糖心腎症候群」風險的健康管理選擇。建議有相關需求的民眾，可在醫師或營養師的指導下，配合藥物使用，進一步提升生活品質。

有關更多糖心腎FFL三護配方的研究與應用，請訪問https://bit.ly/3Wnrx1f