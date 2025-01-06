張日妮 音樂界的一顆耀眼新星

國際著名二胡演奏家張日妮活躍於各大演出舞台

日前，國際著名的二胡藝術家張日妮在音樂聖殿紐約林肯中心的「2024金色之夜音樂會」演出中，以精湛的二胡獨奏技藝征服觀眾，贏得了滿堂喝彩，引起音樂界的轟動。

不論在中國民樂界，還是在美國音樂界，張日妮都是一位受到高度評價的二胡藝術家。她18歲時首演了二胡版孟德爾松小提琴協奏曲，成功地將二胡融入小提琴曲目，被公認為是全球首位用二胡演奏小提琴協奏曲的演奏家。張日妮還是首位在紐約曼哈頓音樂學院推廣二胡藝術的演奏家。在美國各地的舞臺上，她通過二胡演奏搖滾和流行音樂，創新性地將亞洲傳統音樂進行現代化演繹，完美展現了中西合璧的藝術魅力，被譽為「在中國民樂光輝璀璨的銀河裡，一顆新星正在冉冉升起」。

張日妮出生於日本 的名古屋，她是二胡世家出身，父親是著名的旅日華僑二胡演奏家張濱。張日妮從六歲起就從師父親學習二胡；九歲的時候以優異的成績被順利地選進中國唯一的一所藝術小學--南京小紅花藝術學校。天資聰慧和勤奮好學讓張日妮脫穎而出，隨後被選拔入學中央音樂學院附小，成功考入中國音樂學院附中和中央音樂學院附中。張日妮後來分別留學新加坡 和美國。她在美國留學十年，本科畢業於美國紐約曼哈頓音樂學院女中音專業，同時她也獲得了哈佛商學院金融管理學和莎士比亞理論學業證書。很快，張日妮將從紐約大學商業管理專業畢業，獲得碩士學位。

張日妮16歲就舉辦了她的第一場個人二胡演奏音樂會。她的二胡表演天才不僅在美國，而且還在日本、中國、瑞士、英國、法國、奧地利、香港 和澳門等地的著名舞臺上絢麗綻放。她多次出演中國中央電視臺音樂和綜藝節目，先後在2010年上海音樂廳星期廣播音樂會、上海萬博日本館、綜藝大觀、上海世博會、2012日本元旦Silvester音樂會、CCTV中國中央電視臺直播晚會、中國愛樂樂團、日本四季交響樂團的合作中擔任獨奏；此外，在日本愛知世博會、第五屆國際金融會議（北京）、瑞士達沃斯年會、上海音樂廳、中日邦交正常化三十五周年（2007）天津音樂會、中日邦交正常化四十周年（2012）南京音樂會等表演場合，都留下了她悅耳的樂曲演奏之音。她還與日本世紀交響樂團合作共演，在2017年出演中國電視連續劇《我們的青春期》，成為主演和主題歌擔當，引起巨大反響。

北美觀察家網在2020年7月20日的一篇人物特寫中，詳盡介紹了這位二胡藝術耀眼新星的成長之路，稱她為 「二胡精靈」，「東方夢之星」。日本中文導報網在2022年7月3日發表的張日妮人物專訪長文中，稱她為「在中國民樂光輝璀璨的銀河裡」一顆冉冉升起的「新星」。日本新聞，中日新聞網、人民中國雜誌，北京晚報，中國新聞網，搜狐網等重磅媒體，也都先後介紹過她傑出二胡表演才技和在這個領域的特殊貢獻。

2024年，張日妮以其優異的表演成就和廣泛的知名度，獲得紐約中國民族樂團傑出會員獎。2023年，張日妮在日中國際文化交流協會主辦的優秀藝術家評選中，獲得最佳二胡表演藝術家稱號。2021年，她還獲得日中國際文化藝術交流協會頒發的傑出二胡表演貢獻獎。在2013年，張日妮在新加坡舉行的國際二胡藝術節大賽中，獲得高等專業組二胡獨奏金獎和二胡重奏金獎，一舉摘下兩枚桂冠；她在中國文化部主辦的中國九大音樂學院專業小金鐘二胡大獎中，獲得賽銀獎；她還在在香港舉行的首屆中國器樂比賽中，獲得海外二胡自選曲目組金獎。2012年，張日妮在中國文化部主辦的第四屆全國青少年民族樂器演奏大賽中，獲得擦絃樂器組鼓勵獎。2009年，她在香港舉行的國際中國樂器大賽上榮獲金獎。