現代IONIQ 5電車連續第三年榮登Car and Driver十大最佳卡車與休旅車榜單

Hyundai IONIQ 5 N

三連冠是一項極為罕見的成就，然而現代汽車的IONIQ 5就達成了。該車型在Car and Driver的2025年十大最佳卡車與休旅 車榜單中繼續獲得一席之地。這是IONIQ 5全電動休旅車連續第三年登上這個享有盛譽的年度榜單。IONIQ 5的競爭力進一步提升，得益於新增的高性能IONIQ 5 N與堅固耐用的XRT車型，以及中期更新所帶來的更多功能、改良的人體工學設計，和更長的續航里程。IONIQ 5和IONIQ 5 XRT車型現已在現代汽車位於喬治亞州 的全新HMGMA工廠進行組裝。

Car and Driver的年度十大最佳榜單旨在表彰業界最優秀的卡車與休旅車。作為上一屆的獲獎者，IONIQ 5獲邀捍衛其榜單席位。這項全新的十大最佳榜單席位為IONIQ 5和IONIQ 5 N的眾多獎項增添了新的榮譽，其中包含Car and Driver的2024年度最佳電動車 。目前該獎項也是由現代IONIQ車型連續第三年獲得。

Car and Driver副主編Joey Capparella表示：「現代汽車並沒有滿足於現狀，儘管IONIQ 5自問世以來已成為我們獲獎最多的電動休旅車，但現代秉持持續改進的精神，對2025年車型進行了多次更新升級。今年，我們將IONIQ 5 N納入榜單，其令人驚嘆的性能以及帶給駕駛人的體驗使其成為電車領域的獨特存在。」

北美現代汽車產品規劃策略資深副總裁Olabisi Boyle表示：「贏得一次殊榮已是成就，連續兩次更是卓越，但連續三次是一種趨勢。IONIQ 5是一款基於傾聽客戶需求而誕生的電動車，成功結合了精巧設計與技術工程。」