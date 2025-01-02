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現代IONIQ 5電車連續第三年榮登Car and Driver十大最佳卡車與休旅車榜單

紐約訊
Hyundai IONIQ 5 N
Hyundai IONIQ 5 N

三連冠是一項極為罕見的成就，然而現代汽車的IONIQ 5就達成了。該車型在Car and Driver的2025年十大最佳卡車與休旅車榜單中繼續獲得一席之地。這是IONIQ 5全電動休旅車連續第三年登上這個享有盛譽的年度榜單。IONIQ 5的競爭力進一步提升，得益於新增的高性能IONIQ 5 N與堅固耐用的XRT車型，以及中期更新所帶來的更多功能、改良的人體工學設計，和更長的續航里程。IONIQ 5和IONIQ 5 XRT車型現已在現代汽車位於喬治亞州的全新HMGMA工廠進行組裝。

Car and Driver的年度十大最佳榜單旨在表彰業界最優秀的卡車與休旅車。作為上一屆的獲獎者，IONIQ 5獲邀捍衛其榜單席位。這項全新的十大最佳榜單席位為IONIQ 5和IONIQ 5 N的眾多獎項增添了新的榮譽，其中包含Car and Driver的2024年度最佳電動車。目前該獎項也是由現代IONIQ車型連續第三年獲得。

Car and Driver副主編Joey Capparella表示：「現代汽車並沒有滿足於現狀，儘管IONIQ 5自問世以來已成為我們獲獎最多的電動休旅車，但現代秉持持續改進的精神，對2025年車型進行了多次更新升級。今年，我們將IONIQ 5 N納入榜單，其令人驚嘆的性能以及帶給駕駛人的體驗使其成為電車領域的獨特存在。」

北美現代汽車產品規劃策略資深副總裁Olabisi Boyle表示：「贏得一次殊榮已是成就，連續兩次更是卓越，但連續三次是一種趨勢。IONIQ 5是一款基於傾聽客戶需求而誕生的電動車，成功結合了精巧設計與技術工程。」

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、全新的現代汽車集團工廠(正在喬治亞州開發)，以及多個尖端科技研發設施。根據最新的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商，每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

The 2025 Hyundai IONIQ 5 XRT
The 2025 Hyundai IONIQ 5 XRT

休旅 電動車 喬治亞州

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