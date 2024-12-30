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冬天關節疼痛病因多這兩種原因最常見

紐約訊
風濕免疫專科醫生陳安琪闡述“類風濕關節炎”和“痛風”疾病症狀與病因，長期關節疼痛并未有緩解，應及時就醫。
風濕免疫專科醫生陳安琪闡述“類風濕關節炎”和“痛風”疾病症狀與病因，長期關節疼痛并未有緩解，應及時就醫。

冬季天氣寒冷，有些朋友感到關節疼痛、僵硬，就認為自己是得了“風濕病”。其實在現代醫學中，“風濕病”是多種疾病的統稱，病因不同，需要對症治療。

百康仁德醫生集團（rendr）的風濕免疫專科醫生陳安琪（Angel Chen, DO）介紹，在“風濕病”中，大家最熟悉的是“類風濕關節炎”和“痛風”。這兩種疾病雖然都有關節疼痛的症狀，但是具體病因、疼痛部位等都大不相同。

類風濕關節炎是一種慢性的自體免疫疾病。當免疫系統失調，本該攻擊外來病菌的免疫抗體轉而攻擊人體關節，就會導致關節發炎，甚至破壞骨骼結構。類風濕關節炎并不是一種“老年病”，它多發於30到60歲人群，且在女性中更為高發。

類風濕關節炎大多表現為雙側關節疼痛，最常見的疼痛位置是手指小關節，但手腕、膝蓋等大關節也可能受到影響。類風濕關節炎的疼痛往往出現在早上起床之後，有時候患者還會出現關節僵硬的情況，并且持續30分鐘以上。這種疼痛和僵硬在患者活動後，能夠得到逐漸緩解。除了關節疼痛外，類風濕關節炎還可能引發眼部、肺部的發炎症狀。

痛風作為另一種“風濕病”，則和嘌呤代謝障礙、尿酸增高有關，屬於一種代謝性疾病。痛風高發于中年男性群體，疼痛部位大多是大腳趾、腳背、腳跟和腳踝等大關節。痛風的發作往往比較突然，疼痛劇烈，關節部位可能還會伴有腫脹、皮膚發紅發熱等情況。

陳安琪醫生表示，關節疼痛還可能與骨性關節炎、骨折、骨質疏鬆等多種疾病有關。如果大家感到關節疼痛，并且長期沒有得到緩解，就應該及時就醫。醫生會通過身體檢查、血液檢查、X光檢查等多種手段，找出具體病因，再對症下藥。

陳安琪醫生可提供退化性關節炎、類風濕關節炎、痛風、紅斑狼瘡、骨質疏鬆、血管炎、結節病、乾燥綜合症、強直性關節炎等風濕免疫疾病的診斷與治療。陳安琪醫生診所地址：法拉盛38大道135-27 號2樓（135-27 38th Ave, 2nd FL, Flushing, NY 11354），預約電話：718-886-5068。

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