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泛美假期專業舉辦銀冬滑雪團 享譽社區是闔家享受親子滑雪樂趣的首選

紐約訊
泛美假期安排阿拉斯加神奇北極光之旅，能看到魔幻景象，令人目眩神搖，終身難忘。
泛美假期安排阿拉斯加神奇北極光之旅，能看到魔幻景象，令人目眩神搖，終身難忘。

泛美假期專業舉辦銀冬滑雪團享譽社區，是闔家享受親子滑雪樂趣的首選，學生及社團報名可享優惠。

同時，2025年阿拉斯加神奇北極光之旅和北非-摩洛哥12日豪華深度遊及土耳其伊斯坦堡世界遺產、愛琴海、蕃紅

花城12日深度豪華遊等，都是大人滿意、小孩開心的金牌行程。

泛美假期精心規劃的賓州Pocono滑雪行程精彩緊湊、娛樂性高且超值。如今規畫妥當的滑雪團包括高級自助滑雪

團(2024/12/20-2025/02/22)3天2夜或自選日期，住宿酒店是三星半的Spring Hill Suites，位於滑雪場山腳下，離滑雪場只有3分鐘車程，每房$130起(含稅)。在團友住宿的酒店內，附設室內溫水游泳池及熱水池，洗衣房(自費)、運動健身房；酒店旁還有美東最大電影院，可欣賞聖誕節首輪影片，亦可免費上網。鄰近景點有賭城(Casinos)、工廠直營店(Outlets)、聖誕燈火公園(Christmas Light Display)、騎馬場、保齡球館、水族館、蠟燭廠及實彈射擊場等。

此外，泛美特別規畫3天2夜巴士滑雪團，出發日期是2024/12/24(6人以上自選日期)，2天1夜滑雪巴士團日期為2024/12/25(6人以上自選日期)，另有一日來回巴士滑雪團。泛美銀冬滑雪行程中也提供全區滑雪套票，每人每日

$130，包含All Area Lift、滑雪用具及各種程度滑雪課程。

泛美假期專業提供國內外特廉機票、代訂國內外各地酒店、美國境內自助遊等，專人代辦簽證及各類委託書、證明

，預訂各項行程電話：718-539-3848或親臨該公司：41-38 College Point Blvd., #2A, Flushing, NY 11355，詳細行程請上泛美網站查詢: seahawkvacations.com。

泛美假期專辦銀冬滑雪團，學生及社團報名可享優惠。
泛美假期專辦銀冬滑雪團，學生及社團報名可享優惠。

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