CDC建議所有年齡 6 個月及以上的民眾應在本季接種 COVID-19 疫苗

即使健康人士也可能因感染 COVID-19 而出現嚴重病況。

CDC建議所有年齡 6 個月及以上的紐約民眾，應在本季接種2024-2025版 COVID-19 疫苗和流感疫苗 ；年齡超過65歲、懷有身孕、有特定殘障或患有某種會增加重症風險的基礎病患者，尤其需要接種，以起到挽救生命的作用。

今年COVID-19疫苗，在配方上可有效預防當前流行的病毒變異株。人們對 COVID-19 的免疫力會隨著時間的推移而減弱，因此接種更新版疫苗可以最大程度地保護人們的健康。美國已有上億人安全接種COVID-19 疫苗。疫苗仍然是保護自身避免 COVID-19 引發重症和其他併發症 （如長期 COVID）的最佳方法。

接種疫苗可以在您感染 COVID-19 時，縮短症狀持續時間，降低症狀嚴重程度，並可降低成年人和兒童罹患長期 COVID 的風險。如果您感染了 COVID-19，疫苗可降低您遭受長期健康影響（包括長期 COVID）的風險。即使是已經感染過 COVID-19 的人，也應接種疫苗。

輝瑞 (Pfizer)、莫德納 (Moderna) 和 Novavax 目前提供的疫苗，在設計上均能預防新的病毒變異株。研究顯示，這些疫苗均對預防當前流行的變異株有效，還會幫您增強對病毒的抵禦能力，而這一點十分重要，因為抵禦能力會隨著時間推移而減弱。

免疫系統較弱且先前接種過 COVID-19 疫苗的人應接種至少一劑更新版疫苗。而如果其健康照護提供者有所建議，他們還可以在距離上一次接種更新版疫苗至少兩個月之後，再接種額外劑量的更新版疫苗。免疫系統較弱且從未接種過 COVID-19 疫苗的人應當先接種三劑疫苗，以作爲其初始疫苗系列。然後，再如上所述，接種額外劑量的疫苗。