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醫療前檯接待員培訓班招生1月9日開課 完成免費課程者可獲$300津貼

紐約訊
CMP人力中心與亞美醫師協會(CAIPA)共同舉辦醫療前檯接待員培訓班，一月開課現正接受報名。
CMP人力中心與亞美醫師協會(CAIPA)共同舉辦醫療前檯接待員培訓班，一月開課現正接受報名。

由人力中心(CMP)與亞美醫師協會(CAIPA)共同打造的醫療前檯接待員培訓班，將於2025年1月開始授課，現正招生開放接受報名。有興趣從事醫療行業者，請不要錯過，學習新技能提升自我同時，還能領取津貼。

該培訓班包含由人力中心提供自1月9日至2月14日為期6週的基礎技能培訓課程，如英語、電腦、就業輔導課，參加學員在成功完成6週課程後可獲得統一發放共300美元的津貼。然後，學員將在亞美醫師協會屬下的醫療診所接受為期3個月(二月至五月，每週16小時/兩個全日)的實地操作培訓，並可獲得$18/小時的補貼。成功完成培訓並符合條件的畢業生，將可能獲得正式的工作機會。

醫療前檯接待培訓學員需有高中文憑或同等學歷，具備基礎中英文和電腦技能、美國合法工作身份，歡迎有意者請即登錄鏈接：tinyurl.com/CMP-MedicalReceptionist網上報名；如有疑問，可聯繫人力中心:（212）571-1699/(646)292-9675，電郵:[email protected]，或親臨人力中心辦公室(55 Chrystie Street, 2nd Floor, NYC)了解資訊詳情。

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