紐約「春之聲」中國新年音樂會正式開票 1月25、26日不見不散！

華夏民族最重要的傳統節日春節（Spring Festival）最近被聯合國教科文組織正式納入非物質文化遺產名錄。

為這一節日量身定製紐約獨具風味的新春音樂會品牌「春之聲」 The Sound of Spring 2025年的演出現已開票！

琵琶草原姐妹英雄天下 二胡墨梅駿驍豪情山河 中西結合，交響盛宴 笙歌鼎沸，鼓吹喧天 2025年1月25、26日 同親朋好友一起熱鬧迎新春！

2025年第六屆「春之聲」中國新年音樂會節目單 蔡金冬，指揮 巴德當代樂團 The Orchestra Now 李煥之 《春節序曲》（1955-56） 吳祖強、劉德海、王燕樵 琵琶協奏曲《草原小姐妹》（1972）（精簡版） 琵琶： 董進歐 於紅梅 二胡協奏曲《墨梅》（2019） 二胡： 閆國威 張帥 《東西 III.：抱一天下》 （2024） - 中場休息 - 唐建平 打擊樂協奏曲《倉才》選段 （2003） 打擊樂： 張景麗 李昕豔 笙協奏曲《駿驍馳騁》（“春之聲”委約作品，世界首演） 笙： 王磊 李劭晟 《山河》（2022） 2025年「春之聲」中國新年音樂會由巴德音樂學院美中音樂研習院攜手中國中央音樂學院主辦。特別鳴謝天橋腦科學研究院（Tianqiao & Chrissy Chen Institute）的贊助支援。

“梁祝”“黃河”之後 世界上何時開始有了民族樂器與交響樂 團合作的協奏曲？

1959年《梁山伯與祝英台》小提琴協奏曲的創作是使用西方樂器發展民族樂曲的一次嘗試，後來成了世界人民了解中國音樂的必聽曲目。

1970年《黃河》鋼琴協奏曲誕生，次年第一次跨出國門，標誌著中國大型鋼琴音樂作品走向世界的開端。

在往年紐約「春之聲」的舞臺上都曾演出過這兩首具有標誌性的協奏曲，激起了華人觀眾的鄉愁，也令不少第一次聽到的美國觀眾嘖嘖稱讚。作為紐約中國味十足的新春音樂會，「春之聲」每年與巴德當代樂團（The Orchestra Now）合作，集中展示近現代優秀的交響音樂作品，其中不乏中國傳統樂器與管弦樂團協奏的作品。

那麼這種熟悉又陌生的形式歷史上是從什麼時候開始的呢？

本場音樂會的指揮、巴德美中音樂研習院院長蔡金冬教授介紹道，1972年吳祖強、王燕樵和劉德海回應號召創作了琵琶協奏曲《草原小姐妹》，1977年劉德海與中央樂團進行了首演，開創了琵琶與管弦樂隊協奏的先例，在中國民族音樂發展史上具有里程碑意義。該曲取材自吳應炬作曲的動畫電影《草原英雄小姐妹》和內蒙古民歌，描繪蒙古族兩姐妹龍梅和玉榮與暴風雪搏鬥，拼盡全力保護羊群的場面，表現她們對草原的熱愛和勇氣。

中美兩國於1979年1月1日正式建交，兩個月後，小澤徵爾與波士頓 交響樂團歷史性訪華，劉德海與樂團演奏了琵琶協奏曲《草原小姐妹》，並在幾天後前往波士頓進行了美國首演。可見此曲在中美兩國文化交流上的重要意義。

久違的琵琶協奏曲《草原小姐妹》將在2025年1月25、26日紐約上演的“春之聲”中國新年音樂會上重煥新生，由青年琵琶演奏家董進歐擔任獨奏。董進歐現為巴德學院中國音樂與文化藝術碩士項目研究生，師從張強教授。

中西合璧 樂詠祖國山河

中央音樂學院名家薈萃

琵琶協奏曲《草原小姐妹》面世至今又經過了半個世紀的發展，東方民樂與西方交響的結合有了全方位的發展。本場音樂會還將呈現三部創作於本世紀的協奏曲作品。

於紅梅 二胡協奏曲《墨梅》

該曲由著名二胡演奏家、教育家於紅梅創作，以元代王冕詩作《墨梅》為靈感，以古典詩詞意蘊與現代作曲技法相結合，氣勢巨集大又不乏細膩之處。

中央音樂學院民樂系二胡專業副教授、碩士生導師閆國威將在本場音樂會中與蔡金冬指揮、巴德當代樂團攜手帶來此曲。閆國威被評為「CCTV新十大青年二胡演奏家」，曾獲中國音樂金鐘獎二胡比賽-金獎、中央音樂學院教師最高榮譽「金校徽」獎等榮譽。

唐建平 打擊樂協奏曲《倉才》

《倉才》是唐建平於2003年“非典”時期創作的一部打擊樂協奏曲，作品將“倉”（CANG）——中國京劇中的聲音、“才”（CAI）——鈸的聲音這兩個音響元素，結合成極其典型的節奏組合方式作為核心素材，通過“倉”與“才”的表現來寄託作者在那一特殊時期對生命的思考與人生的感歎。

打擊樂演奏家張景麗將擔任獨奏，現任中央音樂學院管弦系打擊樂教授、博士生指導教師。曾任職於中國交響樂團及中國愛樂樂團，箭麗打擊樂團首席，中國國際打擊樂藝術節暨大賽音樂總監，韓國濟州打擊樂大賽評委，香港國際打擊樂大賽評委，義大利 PAS國際打擊樂大賽評委。

李昕豔 笙協奏曲《駿驍馳騁》（全球首演）

去年的「春之聲」中國新年音樂會上舉行世界首演的嗩吶作品《神奇的土地》令人記憶猶新。今年，作曲家李昕豔再攜新作，為笙與管弦樂隊所作的《駿驍馳騁》，將由笙演奏家、中央音樂學院教授、博士生導師王磊帶來世界首演。該作品深受呼倫貝爾遼闊草原、賓士駿馬和淳樸牧民的啟發，充分展示了笙的表現力，還引用了蒙古長調。

王磊曾出演2020年首屆「春之聲」中國新年音樂會，他是中國音樂金鐘獎、文華藝術院校獎、博士國家獎學金等獎項獲得者，已錄製出版《孔雀》《晉調》《鍾笙》《西藏的聲音》《萬里行》等五張專輯，編著出版多部教材，曾與中外樂團合作，首演了上百部新作品。

除了經典的《春節序曲》和上述協奏曲作品外，音樂會還將帶來：張帥《東西 III.：抱一天下》和李劭晟《山河》兩首交響樂團作品。

《東西 III.：抱一天下》是張帥的《東西》系列中的第三部作品，靈感來自《道德經》，反映了作曲家對道家思想、自然和生命的深刻見解。這部作品是在張帥創作《江西組曲》時完成的，主題深受江西民間音樂的影響，曾作為《江西組曲》的前奏曲演出。

李劭晟創作的《山河》是大型交響套曲《山河頌》的最終樂章，也將為本場音樂會壓軸。作曲家通過音樂呈現一天的中國風貌，描繪波瀾壯闊的新時代。作品的每個部分對應一天中不同的時段及其特有的景象：泰山之日出，都市之清晨，熱火朝天之正午，竹林山泉之午後，美麗鄉村之傍晚，三沙粲然之落日，中國天眼之星空這一太空盛景。

本屆「春之聲」開設中國傳統樂器演示、與民樂專業學生及樂器近距離互動的環節及新春活動，於每場演出前一小時起在劇場大廳對公眾開放。巴德美中音樂研習院盛情邀請民眾共度龍年新春佳節，絲竹管弦中和樂團圓，當代音詩中回望故鄉，古調新聲中辭舊迎新。

訂票方式：

巴德學院費舍爾表演藝術中心場次

1月25日，週六下午3時

演出前一小時有中國傳統樂器演示及新春活動

地點：Fisher Center， Sosnoff Theater

票價：$25 （巴德學生免費）

購票網站：barduschinamusic.org/events/spring-25-bard

紐約林肯中心場次

1月26日，周日下午3時

演出前一小時有中國傳統樂器演示及新春活動

地點：林肯中心爵士樂 中心玫瑰劇場 Rose Theater， Jazz at Lincoln Center

位址：10 Columbus Circle 商場五樓

票價：$25 - $100 使用折扣碼 SPRING 可獲得八折優惠

網路購票 barduschinamusic.org/events/spring25 或致電212-721-6500

直接前往票房購買可免手續費