為準媽媽護航：產前護理的重要性與實用建議

本期講座由婦產科醫師張子玲(Cindy Cheung, MD)主講，搭配同步中文口譯。（圖由紐約長老會皇后醫院(NYPQ)／提供）

世界日報與紐約長老會皇后醫院 (NYPQ)攜手合作的線上系列健康講座已邁入第五年，旨在為讀者提供專業醫學知識及最新資訊。最新一期的線上講座《產前護理Prenatal Care》已於本月10日在世界新聞網(worldjournal.com)及【世界e生活】YouTube官方頻道正式上線，由紐約長老會皇后醫院婦產科門診中心主任，同時也是婦產科醫師的張子玲(Cindy Cheung, MD)醫師擔任主講人。透過自身的專業角度，向讀者說明產前護理的重要性。

除此之外，張子玲醫師還分享了如何透過定期檢查、均衡飲食、適當運動來為為胎兒的發育提供最佳環境。此外，她也強調了及早發現和處理潛在風險的重要性，例如妊娠糖尿病、高血壓 或其他可能影響母嬰健康的情況，並解答了孕期常見疑問，為準媽媽們提供了實用的建議。

懷孕是一段美麗而充滿期待的旅程，但隨著身體的變化，您可能會面臨一些意想不到的挑戰和情緒波動。對於血液和尿液的科學實驗室檢查、產前基因篩查與診斷，以及超聲波監測能夠為監測寶寶的發育方面發揮著重要作用。同時，合理的營養建議、孕期運動指導、孕期免疫接種以及對妊娠糖尿病和高血壓的科學管理，都能讓您有效應對孕期風險。 讓我們攜手，為迎接健康、幸福的新生命做好充分準備！

紐約長老會作為一個非營利性醫院網絡與威爾康奈爾醫學院和哥倫比亞大學醫學院合作，開展開創性研究，推進以患者為中心的創新臨床醫療護理，並滿足我們本地、國家及全球社區的需求。紐約長老會皇后醫院婦產科中心位於皇后區新鮮草原。作為一個提供全方位婦產科服務的綜合中心，我們熱衷於為婦女在生命各個階段及各方面提供優質的醫療服務。包括從青春期到更年期的醫療保健，提供子宮頸癌和乳腺癌篩查等。

同時，紐約長老會皇后醫院婦產科中心從幫助個人和夫婦為懷孕做好準備並設定目標的計劃生育，到孕期、分娩、產後以及過渡到持續的女性健康，提供全面的醫療護理。在紐約長老會皇后醫院，他們致力於讓父母和寶寶感受到賓至如歸的氛圍。也很自豪能在母嬰病房提供全新的現代產後套房，讓剛納入新成員的家庭能在私人房間內享受天倫之樂。新翻修的寬敞房間配備有豪華的便利設施，由威爾康奈爾醫學院和紐約長老會皇后醫院的醫務人員提供世界一流的護理，為產婦及其支持夥伴提供最佳的產後照護和舒適環境純母乳喂養對母親和嬰兒的健康也很重要，並且可以促進親子關係。紐約長老會皇后醫院擁有經過認證的哺乳顧問，可為母親提供支持。如需更多信息，請致電 718-888-9121或聯繫社區健康發展部718-670-1178。.

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報為因應疫情 ，於2020年從社區實體講座改成線上健康講座，在過去四年內發布了總計十數支涵蓋不同健康主題的影片，主題圍繞在民眾最為關注的日常健康議題及疫情相關資訊，並針對不同的醫學科目作深入解析，獲得讀者及華人社區的廣大迴響，至今已為數以萬計的觀眾提供醫療相關資訊及諮詢管道。歡迎讀者關注YouTube頻道「世界e生活」。本期張子玲婦產科醫師影片，網址: https://bit.ly/prenatalcare12。看完影片回答問題，可參加$25Amazon禮卡抽獎，網址: https://bit.ly/2024nypq12。