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國醫堂許英教授淺談腸化症的中醫治療

紐約訊
許英教授淺談腸化症的中醫治療。
許英教授淺談腸化症的中醫治療。

法拉盛王子街高級中醫診所「國醫堂」，美國替代醫學中最有效的中醫治療診所之一。范樹國、許英兩位教授從事中醫工作50餘年，臨床經驗豐富，在美國創辦紐約「國醫堂」高級中醫診所。該診所的中醫治療具有見效快，療效高，效果好，無痛苦，從根治，費用低的特點。

西醫學認為胃粘膜病變，呈進行性惡化過程:初起為慢性淺表性胃炎；慢性胃炎；慢性萎縮性胃炎；腸上皮化生；個別患者最終形成胃癌。其病變機理是指正常的胃粘膜上皮被腸粘膜上皮取代。目前沒有根治的方法。

中醫可以通過調理肝脾，滋補脾腎功能，只要堅持治療，多數患者可以達到治癒的目的。該病屬於中醫學胃脘痛、胃癆病範圍。由於病程長，對人體正氣消耗極大，多屬於脾胃濕熱，痰濁瘀阻，肝氣乘脾，脾腎陽虛，肝腎陰虛等歸類。只要中醫診斷準確，藥到病除，斬斷病根，可以痊癒。

中醫認為，該病常由於先天遺傳不足，生而體虛；或者外邪入侵，濕熱中阻，長期不治；或者長期飲食不節、饑飽無常；或過食生冷；或者服食過於刺激性食物；以及過度吸煙飲酒，導致損傷脾胃等。其發病的機理關鍵在於脾胃氣陰兩虛(胃黏膜的分泌腺體受損)；和整體正氣虛弱(胃黏膜的防禦機制不足)。

以中醫的角度進行分型論治1、濕熱中阻，熱毒結聚。治宜：清熱除濕，氣化解毒。2、肝脾不和，氣滯血瘀。治宜：疏肝理氣，調脾養胃。 3、脾胃虛弱，痰凝氣阻。治宜：理氣滌痰，調脾養胃。4、肝腎陰虛，胃失滋養。治宜：滋補肝腎，調脾養胃。 5、脾腎陽虛，胃失溫煦。治宜：溫腎壯陽，暖胃健脾。

總之，適當運用益氣養陰、活血化瘀、解毒散結及有抗癌作用的中藥，通過「攻補兼施，扶正祛邪」的方式，提高胃黏膜的防禦與修覆機能，去除胃黏膜表層的各種致病因素；提高機體免疫力，殺傷部分突變的異常化生的細胞，逆轉「腸化生」。其根本目的在於積極預防癌變或使癌前病變過程得到逆轉。

長期醫療實踐證明，任何一種醫療體系不可能包治天下疾病；一名醫生不可能治癒所有患者。法拉盛王子街「國醫堂」抱著「醫者父母心」的理念，歡迎民眾致電預約、諮詢、瞭解相關治療服務。預約請電：929-607-3738診所地址：39-07 prince street, suite 4E, Flushing, New York,11354，網址：https://www.guo-yi-tang.com(欲瞭解詳情請上網查尋)

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