冬季防治感染百日咳 做好疫苗接種等防護措施

戎愛珍兒科Jung

近期，紐約長島 一些地區出現百日咳疫情，大部分病患是就讀當地學校的兒童和他們的父母。紐約百康仁德醫生集團提醒家長，百日咳一般不會導致兒童重症，但要做好疫苗 接種等防護措施。

百康仁德醫生集團的兒童及青少年專科醫生戎愛珍（Josephine O. Jung, MD）介紹，百日咳是由百日咳鮑特菌引起的急性呼吸道疾病，主要通過飛沫傳播，傳染性極強。各年齡段的民眾都可能感染百日咳，但嬰幼兒由於沒有完成疫苗接種、免疫力 不全等因素，感染率更為高，而且病情更為嚴重。1歲以下的嬰兒是百日咳的高風險人群，容易併發肺炎，引發呼吸困難等嚴重後果。

百日咳的症狀可持續2到3個月，故百日咳也因此得名。這些症狀大致可分為三個階段：

第一階段：症狀類似普通感冒，包括咳嗽、流鼻涕、打噴嚏、低熱等，一般持續2周左右。

第二階段：持續2到4周，甚至更久，症狀以陣發性、痙攣性咳嗽為特點。發作時，患者會連續咳嗽，直到咳出痰液或嘔吐，同時發出類似雞啼的吸氣聲。嬰幼兒可能出現呼吸困難，甚至窒息的情況。

第三階段：患者的痙攣性咳嗽得以緩解，但遇到煙、油漆、香薰等氣味刺激，或呼吸道感染，又可能誘發陣發性咳嗽。

戎愛珍醫生表示，除戴口罩、勤洗手、常通風之外，預防百日咳最有效的措施就是接種白喉、破傷風和百日咳（「百白破」）三聯疫苗。嬰兒可在2、4、6個月時分別接種該疫苗，並在15至18個月，以及於4至6歲時接種加強針。7到10歲的兒童如果沒有完全接種三聯疫苗，應該進行補種。此外，孕婦也應該在懷孕的最後三個月接種三聯疫苗，以便將免疫力傳遞給新生兒。假如孩子不幸感染百日咳，應該諮詢醫生，也有藥物可以治療。

戎愛珍醫生也提醒民眾，秋冬時期是呼吸道疾病的高發季節。除百日咳之外，流感 和新冠變種病毒 感染的病例近期也有明顯上升，必須注意預防交叉感染。鑒於這幾種疾病症狀相似，家長可考慮先使用退燒、止咳等藥物，確保孩子充分休息，補充足夠水分；如果兩到三天內症狀沒有好轉，甚至有加重趨勢，則應聯係家庭醫生及時就診，使用適當處方藥物。

戎愛珍醫生目前在百康仁德旗下診所看診，地址：長島新海德公園（New Hyde Park）山邊大道（Hillside Ave）1575號302室；電話：（516）775-8000。戎愛珍醫生可說國語、粵語及台語。

兒童及青少年專科醫生戎愛珍（Josephine O. Jung, MD）提醒民眾，秋冬時期是呼吸道疾病的高發季節，除防治百日咳外，更要注意流感和新冠變種病毒的預防交叉感染。