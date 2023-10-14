李杏嬋心臟內科談心血管疾病預防

李杏嬋心臟專科醫師看診耐心，治療各種心臟心血管疾病。

隨秋分節氣的過去，氣候開始轉冷，早晚日夜溫差大，近來是心血管疾病 好發時期。據研究報告指出，天氣變冷時，心肌梗塞、心臟衰竭、猝死等心臟疾病的發生率都會大幅上升。執業於法拉盛 地區的李杏嬋醫師(Hung-Sam Lee，DO，FACP, FACC)作為心臟專科，提醒有心血管疾病史的病患，冬季需特別注意血壓變化、飲食控制、保暖等事宜。

心血管疾病好發於冬季有以下四個因素：一、當人體遇冷，尤其是氣溫驟降時，發生血管收縮而變得狹窄，不力血液通行，造成血壓竄高；二、寒冷的天氣將低一般人的活動量，血流緩慢，容易引起心腦供血不足；三、冬季乾燥的天氣，容易導致血黏稠度過高；三、急遽的溫差使得心血管疾病患者產生血管壁斑塊破裂或脫落，產生血栓、阻塞血管；四、人們容易在寒冷的冬天過量攝取熱量，加上活動量減少，而造成體重增加、肥胖，增加心血管疾病發病的風險。

李醫師指出，心血管疾病主要包括冠心病 (常表現為心絞痛、心肌梗塞)、心力衰竭、高血壓 、心律失常等。雖然心血管疾病四季都會發生，但是在冬季，心臟病 因氣候寒冷會更容易加重，其中急性心肌梗塞和心力衰竭的加重最易發生。她提醒心血管疾病的患者在日常飲食、生活、藥物等方面都要多加重視，如發現血壓居高不下、胸口疼痛頻率增加、頭痛嘔吐等症狀，就要即時到醫院檢測 。

為預防心臟病的突發，病患者首先要控制日常飲食、進行適當保暖工作，最好在冬季時前往心臟專科做一次完整的心臟方面的檢查。李醫師在美國中西部多州都有醫療資歷，有近20年的急診室經驗，多年來研究人種間的心血管疾病成因和預防治療，並專精高血壓、糖尿病及高膽固醇等病症治療。

李杏嬋心臟醫師畢業於紐約醫藥學院，擁有美國心臟專科特考文憑及心導管通管心血管專科特考文憑。診所位於法拉盛友聯街：38-08 Union Street, Suite #7B, Flushing, NY 11354(法拉盛廣場Flushing Commons)，電話：718-762-1888或718-762-2221，歡迎舊雨新知預約看診。