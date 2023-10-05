我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

紀文禮眼科醫學博士提供全方位 成人與兒童眼科醫療服務

紐約訊
紀文禮眼科醫學博士提醒全面檢查眼睛的重要性。
紀文禮眼科醫學博士提醒全面檢查眼睛的重要性。

專精矯正近視/散光角膜矯形鏡(CRT)、青光眼、白內障問題的紀文禮醫師(WILLY KY, MD FACS)，有鑑於近年來電子產品的使用量增大，因視力大幅變化前往就診的眼疾者增加，特提醒僑胞務必定期做全面眼睛檢查，以及時發現眼部病變。

知名的「成人與兒童眼科」專科院士:紀文禮醫師，是紐約西奈山大學醫學博士、NYU眼科專科/華盛頓大學兒童眼科專科院士，持有美國眼科專科特考文憑，曾任NYU醫學中心、西奈山醫院、北岸大學醫院主治醫生，現任NYU醫學中心助理教授，具備20年以上的豐富臨床實務經驗。紀醫師表示，隨著科技發展，電視、電腦、手機等成為導致小孩戴眼鏡的問題根源，護眼必須從小開始，應盡早尋求專業醫師檢查並矯正。紀醫生在華盛頓大學醫學院完成了兒童眼科學和斜視研究，獲得了兒童眼科和斜視獎學金，他的臨床領域包括治療乾眼症、兒童和成人青光眼、白內障手術和兒童眼科疾病、成人/兒童斜視，他的著重項目包括激光視力矯正（鐳射原位層狀角膜塑形術和鐳射屈光角膜切削術）、更高技術的白內障選擇（包括晶鑽調節式人工晶體、Trulign、Restore、多焦點鏡種植體）、隱形眼鏡（包括雙焦和CRT夜間角膜塑形鏡片）。

紀醫生提醒民眾，全面的眼睛檢查非常重要。對於成人來說，隨著年紀增長，全面的眼睛檢查可以防止延遲治療白內障、青光眼、黃斑病變等原本可治療的疾病；治療不及時會導致不必要的視力缺失以及失明。紀醫生使用最先進的數碼技術，可以檢查、診斷基本所有的眼科疾病，同時還有龐大的專業眼科資訊網，可以在專業領域為病人提供參考。兒童的眼睛需要兒童專業眼科醫生來檢查，一些兒童眼科疾病如弱視，需要盡早治療、跟進，以免造成嚴重的永久視力問題。根據個人的年齡和狀況，眼科檢查一般需要一到兩小時，通過將擴瞳藥水滴到眼睛裡，讓瞳孔擴大，這樣就可以檢查眼睛內部以及視網膜的問題，包括白內障、青光眼、飛蚊症以及糖尿病對眼睛的影響；擴瞳是兒童唯一準確檢查眼睛度數的方法。

紀文禮眼科診所專精成人和兒童眼疾，如青光眼、乾眼症、角膜病症、斜視、近視、遠視、散光、成人糖尿病、高血壓眼疾等。除此之外，該診所具備先進的檢測儀器，採用最新的白內障摘除技術、LASIK/PRK視力矯正與CRT角膜塑形鏡，全方位為各界解決眼疾困擾。診所服務人員通曉國、粵、英語，需要的僑胞歡迎致電。預約電話：718-939-2020，地址：37-12 Prince St, Ste. 6A, Flushing, NY 11354（天廣新天地六樓6A室）；診所接受各類保險，無保險者優惠，門診時間為週一至週四、週六（需預約）。

醫學 NYU 糖尿病 保險 高血壓

上一則

與妻分居？前紐約市長白思豪租下曼哈頓一居室

下一則

華埠雙十國慶遊行 10/10下午登場

熱門新聞

兩名蒙面竊賊在行竊時，被王女士家的攝像頭拍到。(王女士提供)

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

2023-10-03 07:37
拉瓜地亞機場航站樓被雨水灌入。（取自X）

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

2023-09-29 14:30
(取自youtube/Eyewitness News ABC7NY)

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

2023-09-29 11:40
天氣預報顯示，上州哈德遜河谷、紐約市和長島28日晚間至29日(周五)將迎來持續小雨到特大暴雨，局部性降雨量或將超過五吋。(Getty Images)

暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備

2023-09-28 19:15
眼鏡店的地下室也慘遭洪水襲擊。(黃女士提供)

布碌崙淹水 華人商鋪、地下室泡湯

2023-09-30 02:30
28日下午，門口貼著歇業告示的金陵麵包店內擠滿了顧客，甚至延伸到店外的地鐵口。(記者高雲兒／攝影)

紐約金陵麵包店將熄燈 商改區：恐有更多平價老店消失

2023-09-29 16:12

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安