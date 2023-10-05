紀文禮眼科醫學博士提供全方位 成人與兒童眼科醫療服務

紀文禮眼科醫學博士提醒全面檢查眼睛的重要性。

專精矯正近視/散光角膜矯形鏡(CRT)、青光眼、白內障問題的紀文禮醫師(WILLY KY, MD FACS)，有鑑於近年來電子產品的使用量增大，因視力大幅變化前往就診的眼疾者增加，特提醒僑胞務必定期做全面眼睛檢查，以及時發現眼部病變。

知名的「成人與兒童眼科」專科院士:紀文禮醫師，是紐約西奈山大學醫學 博士、NYU 眼科專科/華盛頓大學兒童眼科專科院士，持有美國眼科專科特考文憑，曾任NYU醫學中心、西奈山醫院、北岸大學醫院主治醫生，現任NYU醫學中心助理教授，具備20年以上的豐富臨床實務經驗。紀醫師表示，隨著科技發展，電視、電腦、手機等成為導致小孩戴眼鏡的問題根源，護眼必須從小開始，應盡早尋求專業醫師檢查並矯正。紀醫生在華盛頓大學醫學院完成了兒童眼科學和斜視研究，獲得了兒童眼科和斜視獎學金，他的臨床領域包括治療乾眼症、兒童和成人青光眼、白內障手術和兒童眼科疾病、成人/兒童斜視，他的著重項目包括激光視力矯正（鐳射原位層狀角膜塑形術和鐳射屈光角膜切削術）、更高技術的白內障選擇（包括晶鑽調節式人工晶體、Trulign、Restore、多焦點鏡種植體）、隱形眼鏡（包括雙焦和CRT夜間角膜塑形鏡片）。

紀醫生提醒民眾，全面的眼睛檢查非常重要。對於成人來說，隨著年紀增長，全面的眼睛檢查可以防止延遲治療白內障、青光眼、黃斑病變等原本可治療的疾病；治療不及時會導致不必要的視力缺失以及失明。紀醫生使用最先進的數碼技術，可以檢查、診斷基本所有的眼科疾病，同時還有龐大的專業眼科資訊網，可以在專業領域為病人提供參考。兒童的眼睛需要兒童專業眼科醫生來檢查，一些兒童眼科疾病如弱視，需要盡早治療、跟進，以免造成嚴重的永久視力問題。根據個人的年齡和狀況，眼科檢查一般需要一到兩小時，通過將擴瞳藥水滴到眼睛裡，讓瞳孔擴大，這樣就可以檢查眼睛內部以及視網膜的問題，包括白內障、青光眼、飛蚊症以及糖尿病 對眼睛的影響；擴瞳是兒童唯一準確檢查眼睛度數的方法。

紀文禮眼科診所專精成人和兒童眼疾，如青光眼、乾眼症、角膜病症、斜視、近視、遠視、散光、成人糖尿病、高血壓 眼疾等。除此之外，該診所具備先進的檢測儀器，採用最新的白內障摘除技術、LASIK/PRK視力矯正與CRT角膜塑形鏡，全方位為各界解決眼疾困擾。診所服務人員通曉國、粵、英語，需要的僑胞歡迎致電。預約電話：718-939-2020，地址：37-12 Prince St, Ste. 6A, Flushing, NY 11354（天廣新天地六樓6A室）；診所接受各類保險 ，無保險者優惠，門診時間為週一至週四、週六（需預約）。