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2023恒順「我心目中的家鄉味」 親子料理創意圖文大挑戰收件倒數中

紐約訊
恒順報名表二維碼
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世界日報聯合中國恒順集團與和樂公司，首次舉辦【恒順親子料理創意圖文大挑戰】，旨在鼓勵推廣中華飲食文化以及家庭、親情在華人社區中的核心價值。同時，該活動也希望增添家庭趣味，讓讀者、民眾在親情同樂的氛圍中共享快樂。

本次挑戰主題為「我心目中的家鄉味」，參賽家庭需以恒順調味品之一為主要材料，自由發揮創意製作一道菜品，將料理成品拍照並搭配一段100字以內的小短文上傳至投稿網站。

本次活動共有冠、亞、季軍以及優選、佳作共30名，獲獎作品將獲得獎牌、獎狀和豐厚的獎金，總獎金高達3000美元。投稿的截止日期是2023年7月5日，評選結果和獲獎作品將於2023年8月1日在世界新聞網活動頻道公布。如需更多詳情，請訪問官方線上投稿網站：bit.ly/cookingwechat，或撥打電話洽詢：718-746-8889（分機213）。若無法順利開啟報名表，也歡迎將作品EMAIL至：[email protected]進行投稿，信件開頭請註明「我心目中的家鄉味-First Name及Last Name」，並請在信中提供基本聯繫信息。

此次世界日報與和樂食品公司代表恒順集團打造獨特親子活動，旨在通過親子料理創作，讓更多的華人家庭感受到家庭、親情和美食的樂趣。同時，希望此次活動也能夠促進中華飲食文化的傳承和發展，為華人社區的文化多元化注入新的活力。欲瞭解投稿辦法，請參考網站：bit.ly/cookingwechat；收件截止日為2023年7月5日，獎品豐富、機會難得，趕快來挑戰吧！

2023恒順親子料理創意圖文大挑戰示範作品：松鼠魚
2023恒順親子料理創意圖文大挑戰示範作品：松鼠魚
活動簡章
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