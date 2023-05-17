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夏迎秋西醫內科七天看診 呼籲保暖與防疫兼顧

紐約訊
夏迎秋醫師擁有內科、醫科雙博士學位，問診細心親切，為您的健康把關。
夏迎秋醫師擁有內科、醫科雙博士學位，問診細心親切，為您的健康把關。

位於法拉盛鬧區法拉盛廣場大樓內的夏迎秋西醫內科診所，醫療設備先進、環境優雅、服務態度熱情、醫術精湛，獲得了患者的一致肯定與讚賞。考慮到疫後多數人作息發生改變，故法拉盛診所實施七天看診，方便僑胞彈性就診。該診所接受各種主要保險，無保險患者優惠收費，診所內員工精通多種語言，有需要的僑胞可前往或致電諮詢。

夏醫師提醒僑胞，適逢季節交替時節，氣溫變化大，稍微不小心便患流感，尤其是老人或幼兒更是高危險群，一旦感染就易引發併發症。上目前Covid-19變種病毒未見休止，保暖與防疫同等重要，雖然口罩令已解除，但在人多的場所時也應盡可能戴上口罩並做好防備措施，以避免感染。

對於首次來診的病患，醫護人員會於預約時詢問有無發燒、出外旅遊史，初步確認病因概況。夏迎秋西醫內科診所診所提供乾洗洗手液消毒，醫護人員一律戴上口罩，對於臨時忘記攜帶口罩的病患也會提供口罩。診所的診間及看診器械都有固定時間進行嚴格消毒，確實保護醫患之間的安全。

夏迎秋醫師是西醫內科、醫學科學雙博士，擁有美國內科專科特考文憑。夏醫師在北京大學醫學部取得醫學博士學位後來美深造，後在紐約愛因斯坦醫學院獲得科學博士學位。在NORTHWELL系統內科住院醫畢業後，夏醫師任HOFSTRA/NORTHWELL醫學院臨床醫學副教授、NORTHWELL系統長島猶太醫院、長島北岸醫院主治醫師。

該診所提供的項目包括：年度全身健康檢查、入學就業體檢、各種疫苗注射、急診、心電圖、肺功能測試、過敏針、過敏皮試、大小便檢驗；主治：高血壓、糖尿病、高血脂、心臟病、甲狀腺、前列腺、急慢性支氣管炎、哮喘、感冒、發燒、胃腸炎、尿路感染、皮疹、關節炎、肝炎、花粉過敏、貧血、頭暈、頭痛。

法拉盛診所地址：3808 Union Street, #7C, Flushing, NY 11354（法拉盛友聯街法拉盛廣場大樓7樓C室），電話：718-866-2828、718-475-9606，傳真：718-475-9607；看診時間：七天全天看診，上午9點至下午5點，週三上午11點至晚上7點。長島診所地址：266 Jericho Turnpike, Mineola, NJ 11501（近新飛龍超市），電話：516-294-8889，開診時間：週一、三、四全天看診，上午9點至下午5點。

醫學 法拉盛 口罩

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