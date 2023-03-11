19年萬蜂牌巴西極品綠蜂膠 增強身體抗病能力

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠是您的營養寶庫，19年來是您值得信賴的品牌！需要注意的是，蜂膠不可替代藥物，具體效果因人而異。

萬蜂牌巴西 極品綠蜂膠，自上市以來倍受消費者推崇，包括糖尿病 、高血壓 和長期老胃病、腫瘤患者等，服用後都得到良效，變得年輕有活力，身體恢復到了健康的狀態。為了讓更多人對蜂膠，尤其是萬蜂牌巴西極品綠蜂膠有更深刻、更全面的瞭解與認識，現將國際上近幾十年來許多醫學專家們對蜂膠在學術及臨床實踐上的研究，客觀真實地記載、整理、編輯出來。

•強血管

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠中含有豐富的黃酮，具有極強的抗氧化作用，能軟化血管、降低血管脆性及異常的通透性、改善微循環、防治血管硬化，對增強毛細血管強度、防治毛細血管性障礙、腦溢血、視網膜出血、高血壓、靜脈曲張等循環系統疾病有良好的效果。

•促代謝

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠中含有豐富的氨基酸，可以被細胞直接吸收，另外還有人體所需要的天然維生素、各種活性酶和植物激素，因而能促進新陳代謝、改善營養狀況、增強活力、延緩細胞衰老。

•增免疫

人體免疫功能失調，導致生理平衡紊亂，易患糖尿病等多種疾病。萬蜂牌巴西極品綠蜂膠可使整個免疫系統產生有益的影響，激發免疫細胞的活力、調節免疫功能、增強免疫力、調節內分泌等。

•調神經

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠中的許多物質，對神經都有著滋養的作用，其中的B族維生素是大腦的重要營養物質，能保證高級思維活動的正常進行。萬蜂牌巴西極品綠蜂膠中的萜烯類等物質，對受損的神經可以起到非常好的修復作用，對於由各種疾病引起的神經損傷，效果都非常顯著。

•抗氧化（清自由基）

據統計，目前有80多種疾病與自由基有關，如癌癥的產生、糖尿病患者的胰島受損、循環系統中的動脈硬化、肝病中的肝細胞病變等，許多疑難病均與自由基有關。萬蜂牌巴西極品綠蜂膠的抗氧化性，能有效地消除自由基，是世界公認的抗氧化劑和自由基清除劑。

•殺細菌

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠是一種天然的廣譜抗生物質，其殺菌、消炎的效果很強，無副作用。蜂膠不僅能單獨使用，對致病細菌、病毒、原蟲等也有抑制或殺滅作用，而且還能和某些抗生素合用，提高抗生素的抗菌力量及延長其抗菌活性。

•保營養

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠的營養成分非常全面，含有四百多種有效成分，其活性成分為業界最高。其含有極其豐富的營養物質和某些獨到的天然成分，可以增補身體所需要的營養、解除植物神經失調、促進蛋白質代謝、增強身體抗病能力等。

只有高品質、高活性、高類黃酮素含量的蜂膠才能達到好的效果，萬蜂牌巴西極品綠蜂膠其中的有效成分（黃酮、多元酚以及阿替匹林C）都遠比其它蜂膠優質，各類活性物質含量最高，數倍甚至數十倍優於同類產品。如有任何問題，請諮詢專家，北美免費電話：1-888-518-7778，或上網瞭解：www.vikerm.com。