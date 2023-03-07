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紐約百人精英協會首聚紐約名流精英 共築美好繁榮社區

紐約訊
紐約百人精英協會於日前在法拉盛Tavern 157舉辦首次聯誼活動，百名紐約精英在活絡的氛圍中暢所欲言，為社區的建設發言獻策。
紐約百人精英協會於日前在法拉盛Tavern 157舉辦首次聯誼活動，百名紐約精英在活絡的氛圍中暢所欲言，為社區的建設發言獻策。

由王紹權醫學博士創建的NY Elite 100 Club，於日前在法拉盛Tavern 157成功舉辦了首次的聯誼活動。該協會成立於2019年，3年來組織醫療團隊之間的各項交流及社交活動，為不同領域的醫療團隊做有效溝通及協商的管道，制定更優質有效的管理和經營模式。疫情期間，該協會不畏危險，多次前往疫情嚴重的Elmhurst Hospital和Flushing Hospital捐贈口罩和防護衣，受到各界讚賞。

為了替各行業的優秀會員們建立社區人際網路，達成服務更多群眾的目的，讓更多群眾享受到政府提供的資源以及與紐約地區政界及商業人士互相交流並合作的機會，今年開始，該協會將不定期舉辦各類主題性活動。此次活動中，以上月在法拉盛One Fulton發生的一起光天化日之下持槍搶劫珠寶店的犯罪案件為議題，與會者集思廣益，為維護法拉盛商家民眾安全提出了建議。

由王紹權、白育青、吳祚昱三位社區人士創建的紐約百人精英協會是一個非營利機構，其理念是資源分享、共同創造商業機會、打造一流社區。該機構的目標是為法拉盛商家們創造出安全舒適的經商環境及便利交通，促進商業及社區繁榮；幫助改善社區居民生活環境，完善社區教育、養老配套、出行安全等，為提升社區居民的幸福指數和安全指數而努力並發聲；為社區所有群體服務，豐富社區居民的精神與物質層面，使社區環境更和諧、溫馨、安全。

該協會致力於提升在美華人的參政意願，並鼓勵華人從政，以提高在美華人的地位。現在該協會會員包括醫生、律師、護士、IT菁英、華爾街菁英等，歡迎更多對建設華人社區安全和繁榮有相同理念的有志之士加入協會；聯絡電話：516-713-2299。

法拉盛 華人 疫情

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