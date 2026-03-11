紐約中國書法國際展籌備啟動 10月盛大交流

北美中國書法家協會與會書法家及嘉賓合影留念。（記者戴慈慧／攝影）

北美中國書法家協會日前在皇后區法拉盛圖書館舉行記者會，宣布「2026第三屆紐約中國書法國際大展」及書學研討會籌備工作啟動。主辦方表示，本屆大展將以「傳承經典，走進當代」為主題，持續推動中國書法在海外的展示與交流。

主辦單位說，展覽預計於10月2日至10月5日在紐約舉行，地點包括世界日報 文化藝術空間以及法拉盛地區文化場館。屆時將邀請來自中國大陸、港澳台地區，以及美國、歐洲、日本、韓國等地的書法家參展，預計展出約150至200件作品，呈現當代書法藝術的不同風格與創作面貌。

紐約中國書法國際大展自2014年創辦以來，已舉辦兩屆，逐漸成為海外推廣中國書法的重要文化活動之一。主辦方表示，本屆活動除展覽外，還將同步舉辦書學研討會，邀請學者與書法家共同探討書法藝術在全球化背景下的發展與轉變。

研討會議題將包括中國傳統書法美學研究、海外書法教育現況、書法藝術與心理療癒，以及書法在當代藝術中的跨界探索等，期望透過學術交流，進一步拓展書法藝術的國際視野。

為讓觀眾有更多元的文化體驗，主辦方還計畫結合音樂與聲樂藝術，推出以「書法之美」為主題的跨界演出，透過音樂與書法意境的結合，展現中國文化藝術的多層次魅力。

本屆活動由北美中國書法家協會與美國孔子文化書法院共同主辦，並獲多所學術與文化機構支持。展覽結束後，主辦方還將出版作品集及研討會論文集，整理相關學術成果。

主辦方表示，希望透過展覽與研討交流，讓更多海外民眾了解中國書法藝術，也為書法家與文化學者提供交流平台，促進中外文化互動。