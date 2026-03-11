我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

紐約中國書法國際展籌備啟動 10月盛大交流

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北美中國書法家協會與會書法家及嘉賓合影留念。（記者戴慈慧／攝影）
北美中國書法家協會與會書法家及嘉賓合影留念。（記者戴慈慧／攝影）

北美中國書法家協會日前在皇后區法拉盛圖書館舉行記者會，宣布「2026第三屆紐約中國書法國際大展」及書學研討會籌備工作啟動。主辦方表示，本屆大展將以「傳承經典，走進當代」為主題，持續推動中國書法在海外的展示與交流。

主辦單位說，展覽預計於10月2日至10月5日在紐約舉行，地點包括世界日報文化藝術空間以及法拉盛地區文化場館。屆時將邀請來自中國大陸、港澳台地區，以及美國、歐洲、日本、韓國等地的書法家參展，預計展出約150至200件作品，呈現當代書法藝術的不同風格與創作面貌。

紐約中國書法國際大展自2014年創辦以來，已舉辦兩屆，逐漸成為海外推廣中國書法的重要文化活動之一。主辦方表示，本屆活動除展覽外，還將同步舉辦書學研討會，邀請學者與書法家共同探討書法藝術在全球化背景下的發展與轉變。

研討會議題將包括中國傳統書法美學研究、海外書法教育現況、書法藝術與心理療癒，以及書法在當代藝術中的跨界探索等，期望透過學術交流，進一步拓展書法藝術的國際視野。

為讓觀眾有更多元的文化體驗，主辦方還計畫結合音樂與聲樂藝術，推出以「書法之美」為主題的跨界演出，透過音樂與書法意境的結合，展現中國文化藝術的多層次魅力。

本屆活動由北美中國書法家協會與美國孔子文化書法院共同主辦，並獲多所學術與文化機構支持。展覽結束後，主辦方還將出版作品集及研討會論文集，整理相關學術成果。

主辦方表示，希望透過展覽與研討交流，讓更多海外民眾了解中國書法藝術，也為書法家與文化學者提供交流平台，促進中外文化互動。

與會者在皇后區法拉盛圖書館欣賞現場展示的書法作品。（記者戴慈慧／攝影）
與會者在皇后區法拉盛圖書館欣賞現場展示的書法作品。（記者戴慈慧／攝影）

世報陪您半世紀

世界日報

上一則

無印良品將進駐法拉盛天廣商場 開設皇后區首店

下一則

華策會亞太裔心理健康論壇 籲提升服務可及性
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

移民勞工與皇后區女性歷史 躍創作主題

移民勞工與皇后區女性歷史 躍創作主題
馬年揮毫迎新春 灣區政要齊聚一堂

馬年揮毫迎新春 灣區政要齊聚一堂
史泰登島首辦新春晚會暨中華文化交流

史泰登島首辦新春晚會暨中華文化交流
第二屆法拉盛新春書畫禪藝展開幕

第二屆法拉盛新春書畫禪藝展開幕

熱門新聞

有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
經過多年打拚，樂叔叔與徐娟的經濟基礎都不錯，身體狀況尚佳，推動他們走入婚姻的最大因素便是愛情。(圖片由徐娟提供)

七旬初戀 銀髮華人譜黃昏情緣

2026-03-09 02:24
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14
自稱美食網紅、涉嫌在紐約多家高檔餐廳吃霸王餐的34歲台灣女子鍾佩雲(Pei Yun Chung，姓名皆音譯)，因被法院認定精神狀況不適合接受審判，相關刑事指控已被撤銷。(取自Instagram)

紐約台女吃霸王餐被捕 法院認精神狀況不適合受審撤案

2026-03-10 13:35

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元