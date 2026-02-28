百人會前會長黃徵宇新書 「重新思考中國」檢視主流敘事

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
百人會前會長黃徵宇發表新書「重新思考中國」，以數據分析與政策檢視切入，質疑美國長期以來對中國的戰略假設。(受訪者提供)
百人會前會長黃徵宇日前發布新書「重新思考中國」(Rethinking China)，以數據分析與政策檢視切入，質疑美國長期以來對中國的戰略假設，並追溯多項被廣泛引用的經濟損失與技術竊取估算來源，探討相關論述如何形塑對華政策方向及其在國內外產生的實際影響。

在新書中，黃徵宇以數據、專家訪談與親身經驗，系統性檢視美國社會對中國的主流敘事，並追溯多項被廣泛引用的關鍵數字來源。全書結合歷史、經濟與外交脈絡，從越戰遺緒談及台海衝突風險，分析恐懼政治與去人性化言辭可能帶來的戰略誤判，呼籲以證據為基礎處理與中國的共存與競爭關係。

黃徵宇為暢銷書作家與演說家，曾任百人會會長。黃徵宇生於上海，成長於洛杉磯，畢業於史丹福大學，取得工業工程、經濟與電腦科學學位，並於哈佛大學取得工商管理碩士學位。他的職涯起於英特爾，曾主導與中國政府就智慧財產權與4G合作的談判；之後於歐巴馬政府期間擔任白宮學人，並在上海創立金融科技公司，目前領導一家總部設於美國、專注教育領域的投資機構。

黃徵宇回憶自己在洛杉磯成長經歷時，常在住家附近圖書館前的籃球場打球。那裡籃框生鏽、沒有籃網，水泥地面在夏天炙熱龜裂，但他在那裡學會卡位、防守與投進關鍵一球，並形容那座球場「讓我第一次感受到美國真正的意義」。

「在球場上，沒有人在意我的膚色、口音或出生地，重要的是你是否準時到場、是否公平競爭、是否照顧隊友並憑實力贏得位置」，他並指出每個人都在美國擁有屬於自己的「球場」，可能是教室、企業、藝術工作室或軍營，這些空間形塑人們對國家的認同與情感。

談及寫作目的時，黃徵宇表示，他希望讀者「帶著力量與資訊離開，而非恐懼」，並期待本書能協助公民、學生、記者與政策制定者「穿透噪音與意識形態，以清晰且有信心的方式」理解美中關係。他指出，若本書能促使讀者重新檢視既有假設、展開具建設性的對話，或推動以成果為導向的政策討論，「那就已經完成它的任務」。

百人會前會長黃徵宇發表新書「重新思考中國」，以數據分析與政策檢視切入，質疑美國長...
