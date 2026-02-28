華裔藝術家王思茵個展 「Mother Warriors」聚焦移民女性尊嚴

華裔藝術家黃思茵將於3月12日至4月11日在曼哈頓下東城Equity Gallery舉辦首場個人畫展「Mother Warriors(母親戰士)」。圖為黃思茵創作。(黃思茵提供)

華裔 藝術家黃思茵(Siyan Wong)將於3月12日至4月11日在曼哈頓下東城Equity Gallery舉辦首場個人畫展「Mother Warriors(母親戰士)」，以油畫描繪華裔移民 女性在工廠、餐館與家庭中的勞動身影，呈現移民生活的艱辛與堅韌。

黃思茵為華裔第一代移民，自學成為畫家。她的作品多以移民女性為主角，畫面結合裝飾性圖案與電影感構圖，近距離凝視勞動者的日常處境。她表示，希望觀者能看見勞動對身體與靈魂的消耗，同時也看見女性的力量。

黃思茵童年曾短暫就讀拉瓜地亞藝術高中(LaGuardia High School of Music and Art)，之後轉入史岱文森高中(Stuyvesant High School)，大學主修歷史與經濟，並取得法律學位，長年從事勞工權益法律工作。

她說，自己從未接受完整學院派訓練，而是透過臨摹喜愛的藝術家自學。而多年從事基層勞工法律服務的經驗，也深刻影響她的創作。黃思茵指出，日常與工人交流，讓權力、金錢與人性的議題成為作品核心，她希望為那些「被忽視的人」留下形象。

2025年自律師職務退休 後，她全心投入繪畫並籌備此次展覽。「母親戰士」同時展出學生與社區藝術家的作品，邀請觀眾共同反思移民身分帶來的挑戰與希望。她表示，希望展覽成為分享經驗與建立連結的空間。