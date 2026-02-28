華裔藝術家王思茵個展 「Mother Warriors」聚焦移民女性尊嚴

我的頻道

記者戴慈慧／紐約報導
華裔藝術家黃思茵將於3月12日至4月11日在曼哈頓下東城Equity Gallery舉辦首場個人畫展「Mother Warriors(母親戰士)」。圖為黃思茵創作。(黃思茵提供)
華裔藝術家黃思茵將於3月12日至4月11日在曼哈頓下東城Equity Gallery舉辦首場個人畫展「Mother Warriors(母親戰士)」。圖為黃思茵創作。(黃思茵提供)

華裔藝術家黃思茵(Siyan Wong)將於3月12日至4月11日在曼哈頓下東城Equity Gallery舉辦首場個人畫展「Mother Warriors(母親戰士)」，以油畫描繪華裔移民女性在工廠、餐館與家庭中的勞動身影，呈現移民生活的艱辛與堅韌。

黃思茵為華裔第一代移民，自學成為畫家。她的作品多以移民女性為主角，畫面結合裝飾性圖案與電影感構圖，近距離凝視勞動者的日常處境。她表示，希望觀者能看見勞動對身體與靈魂的消耗，同時也看見女性的力量。

黃思茵童年曾短暫就讀拉瓜地亞藝術高中(LaGuardia High School of Music and Art)，之後轉入史岱文森高中(Stuyvesant High School)，大學主修歷史與經濟，並取得法律學位，長年從事勞工權益法律工作。

她說，自己從未接受完整學院派訓練，而是透過臨摹喜愛的藝術家自學。而多年從事基層勞工法律服務的經驗，也深刻影響她的創作。黃思茵指出，日常與工人交流，讓權力、金錢與人性的議題成為作品核心，她希望為那些「被忽視的人」留下形象。

2025年自律師職務退休後，她全心投入繪畫並籌備此次展覽。「母親戰士」同時展出學生與社區藝術家的作品，邀請觀眾共同反思移民身分帶來的挑戰與希望。她表示，希望展覽成為分享經驗與建立連結的空間。

移民 華裔 退休

紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

