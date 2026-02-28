布碌崙兒童博物館 周日歡慶農曆新年

布碌崙兒童博物館將於3月1日舉行年度「歡慶農曆新年」活動，屆時將有全天熱鬧表演和創意體驗活動，迎接馬年的到來。(取自布碌崙兒童博物館官網)

布碌崙 (布魯克林)兒童博物館(BCM)將於3月1日(周日)舉行年度「歡慶農曆新年」活動，屆時將有全天熱鬧表演和創意體驗活動，邀請民眾一家大小一同積極參與；據悉，當日活動與紐約新苗文藝中心(New York Chinese Cultural Center)、華埠 社區青年舞獅團(Chinatown Community Young Lions)呈現、並與市議員莊文怡合作舉辦。

活動當天，訪客可參與多項中華傳統文化活動，有不容錯過的農曆新年舞獅表演、功夫工作坊，亞裔 作家Yobe Qiu、Michele Wong McSween受邀到場與民眾講故事，藝術家Nelson Leung將指導參與者練習書法；表演方面，則有青年合唱團、中國民樂、以及古典舞蹈等精彩表演的呈現。

除了一系列的中華傳統文化活動外，還有一項特別的「月球漫遊」STEM體驗，邀請對科學感興趣的小朋友參與；他們將在博物館的STEM創客空間探索月球坑洞、認識月球的特性、並了解科學家如何打造機器人探測未知地形，孩子們還能親手製作月球車並測試四輪驅動能力，看是否能成功穿越月球表面。

兒童博物館總裁兼執行長Atiba T. Edwards表示，在中國生肖中，馬象徵勇氣、膽識與改變，這些正是他們希望每位走進博物館的孩子能夠培養出的特質。

慶祝活動將於3月1日上午10時至下午5時舉行，購買博物館門票即可參加當天所有活動，一般門票15元、祖父母門票為14元、一歲以下孩童與BCM會員則免費；更多活動詳情，可瀏覽https://www.brooklynkids.org。