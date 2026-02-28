我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

布碌崙兒童博物館 周日歡慶農曆新年

記者顏潔恩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙兒童博物館將於3月1日舉行年度「歡慶農曆新年」活動，屆時將有全天熱鬧表演和創意體驗活動，迎接馬年的到來。(取自布碌崙兒童博物館官網)
布碌崙兒童博物館將於3月1日舉行年度「歡慶農曆新年」活動，屆時將有全天熱鬧表演和創意體驗活動，迎接馬年的到來。(取自布碌崙兒童博物館官網)

布碌崙(布魯克林)兒童博物館(BCM)將於3月1日(周日)舉行年度「歡慶農曆新年」活動，屆時將有全天熱鬧表演和創意體驗活動，邀請民眾一家大小一同積極參與；據悉，當日活動與紐約新苗文藝中心(New York Chinese Cultural Center)、華埠社區青年舞獅團(Chinatown Community Young Lions)呈現、並與市議員莊文怡合作舉辦。

活動當天，訪客可參與多項中華傳統文化活動，有不容錯過的農曆新年舞獅表演、功夫工作坊，亞裔作家Yobe Qiu、Michele Wong McSween受邀到場與民眾講故事，藝術家Nelson Leung將指導參與者練習書法；表演方面，則有青年合唱團、中國民樂、以及古典舞蹈等精彩表演的呈現。

除了一系列的中華傳統文化活動外，還有一項特別的「月球漫遊」STEM體驗，邀請對科學感興趣的小朋友參與；他們將在博物館的STEM創客空間探索月球坑洞、認識月球的特性、並了解科學家如何打造機器人探測未知地形，孩子們還能親手製作月球車並測試四輪驅動能力，看是否能成功穿越月球表面。

兒童博物館總裁兼執行長Atiba T. Edwards表示，在中國生肖中，馬象徵勇氣、膽識與改變，這些正是他們希望每位走進博物館的孩子能夠培養出的特質。

慶祝活動將於3月1日上午10時至下午5時舉行，購買博物館門票即可參加當天所有活動，一般門票15元、祖父母門票為14元、一歲以下孩童與BCM會員則免費；更多活動詳情，可瀏覽https://www.brooklynkids.org。

世報陪您半世紀

華埠 亞裔 布碌崙

上一則

從太陽花學運到占卜App 旅日學者羅文與台灣結緣

下一則

「華裔共和黨人」外百老匯首演 揭女性職場痛點
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

馬斯克籲投資人抱緊特斯拉股票 預期20年內蓋出月球工廠

馬斯克籲投資人抱緊特斯拉股票 預期20年內蓋出月球工廠
大雪後布碌崙2200戶斷電 下周或再迎風暴

大雪後布碌崙2200戶斷電 下周或再迎風暴
布碌崙羊頭灣建成癮治療中心？社區委員會反對

布碌崙羊頭灣建成癮治療中心？社區委員會反對
鎖定長者⋯布碌崙、法拉盛鬧區碰撞趁機行竊

鎖定長者⋯布碌崙、法拉盛鬧區碰撞趁機行竊

熱門新聞

紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋