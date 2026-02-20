陪伴紐約社區18年 Galaxy Comics漫畫店閉幕

我的頻道

記者馬璿╱紐約報導
疫情最艱難時期，社區相互扶持的象徵，未來將在街角留下一處空白。(取自店家Instagram)
疫情最艱難時期，社區相互扶持的象徵，未來將在街角留下一處空白。(取自店家Instagram)

Galaxy Comics漫畫店在閃耀了近20年後，在消費習慣改變與上漲物價間掙扎而求生不能，不敵科技的藍光，即將在今年3月1日(周日)歇業，悄然熄滅最後的燭火。

一間間新興連鎖品牌進駐紐約市，無數華麗的快閃店與聯名活動吸引長長人龍，高競爭、高房價、高淘汰率的商業叢林徹底展現資本主義的核心。不過，在許多紐約客心中一定都留有那幾束「白月光」，可能是伴你長大，老闆總和買早餐的你問好的雜貨店，也可能是那年夏天去海灘玩後一定要造訪的冰淇淋店，又或是爸媽總憶當年情的約會地點。而即將歇業的Galaxy Comics漫畫店，正是絕佳的例子。

讀者聚集地 收藏家愛店

如果說，連鎖遊戲零售商GameStop分店逐一退去，象徵的是以實體光碟與卡匣為核心的時代退去，那Galaxy Comics的閉幕，則更貼近人們的生活，意味著無數社區的文化空間與共同記憶正在悄然縮減。這間陪伴貝瑞吉(Bay Ridge)社區18年的小店，從接手Mutant Mania舊址開始，成為無數讀者、收藏家與家庭的重要據點。

除了販售漫畫、小說外，店內也陳列了眾多Funko公仔，是收藏家的好去處。(取自店...
除了販售漫畫、小說外，店內也陳列了眾多Funko公仔，是收藏家的好去處。(取自店家Instagram)

對於顧客來說，這裡是在隔壁的電影院看戲之前打發時間的好去處，也是眾多收藏家的藏寶地，也是許多小男孩、小女孩心中對魔法世界的第一印象。

Galaxy Comics即將閉幕，標誌著紐約市社區不少文化空間與共同記憶正在悄...
Galaxy Comics即將閉幕，標誌著紐約市社區不少文化空間與共同記憶正在悄然縮減中。(取自店家Instagram)

緣分深 熟客變店員

走進Galaxy Comics，空氣裡混雜著紙張與塑膠包裝的味道。牆上排列著最新一期漫畫，架上是分門別類的小說，角落還堆著Funko Pop公仔。

走進Galaxy Comics，空氣裡混雜著紙張與塑膠包裝的味道。牆上排列著最新...
走進Galaxy Comics，空氣裡混雜著紙張與塑膠包裝的味道。牆上排列著最新一期漫畫，架上是分門別類的小說。(取自店家Instagram)

店員利華納(Matthew Rivera)，就是從顧客變成員工的絕佳例子。當時的他，正是那個來店裡打發時間的熟客，在知道店裡需要幫手之後他便「頂上」這個位置，自此與Galaxy Comics結下深厚緣分。而這樣的連結在社區裡並不罕見，顧客、店家與社區之間的分際往往不如連鎖企業那樣階級分明。

鄰舍曾募款 助租金減免

不過，即使與社區有著密切關係，決定小店生死仍然是客流量與銷量。在串流與網購興起的時代，一間實體書店的存亡能仰賴的浮木愈發地少。

2024年，在下東城經營超過26年的Bluestockings書店也遺憾地關閉。這間由酷兒、跨性別與性工作者共同營運的避風港，不敵高昂租金與水電成本的悲劇，呈現了獨立文化空間在高成本城市中求生的艱難。

利華納也坦言，「你可以做線上拍賣、經營社群媒體，但到頭來，還是看有沒有人走進來」。這句話聽來平淡，卻點出實體零售最殘酷的現實。近年來，當地社區曾為這間店募款、呼籲租金減免，籌得數千元，希望替它多撐一段時間。那份對「在地感」的捍衛心，或許也是紐約客想緊抓僅有回憶的迫切，在商店不斷汰舊換新的失落感中，若能保有曾經熟悉的節奏，似乎自己的生活便能持續運轉。

為記憶送行 公仔買1送1

然而，零售生態的轉變不會因情感而停止。連大型企業都難以抵禦市場浪潮，小店更是顯得脆弱。不同的是，GameStop可以在財報裡被短短幾句歸類為結構性調整，Galaxy Comics的熄燈，卻是街坊鄰居彼此心中的大洞，不得不與自己的過去道別。

陪伴布碌崙貝瑞吉18年的Galaxy Comics即將在3月1日熄燈，店家為此推...
陪伴布碌崙貝瑞吉18年的Galaxy Comics即將在3月1日熄燈，店家為此推出折扣優惠。(取自店家Instagram)

3月1日前，Galaxy Comics將推出最後一波特賣，公仔買一送一，圖像小說折扣25%至50%。不論是想要趁機補齊收藏、翻翻書架感受美好，或是只是為自己的記憶送行，都歡迎來到位在貝瑞吉5大道的分店，或是沿著R線地鐵再多坐幾站，支持位在公園坡的本店。

陪伴布碌崙貝瑞吉18年的Galaxy Comics即將在3月1日熄燈，店家為此推...
陪伴布碌崙貝瑞吉18年的Galaxy Comics即將在3月1日熄燈，店家為此推出折扣優惠。(取自店家Instagram)

放學後的去處、周末午後的漫步、電影開場前的消磨時光，還有疫情最艱難時期，社區相互扶持的象徵，未來將在街角留下一處空白。在網購能一鍵完成的年代，實體店鋪的價值不再只是商品，而是代表實體關係的聯繫。報紙上的「零售寒冬」不只是存在在大型連鎖商店的現實，某方面也可能發生在大眾的日常生活，對於被生活喧囂包圍的紐約客，他們能做的或許只能多留下給鄰里的關懷與祝福，讓溫情持續存在在眼神、招呼與對話中。

在網購能一鍵完成的年代，實體店鋪的價值不再只是商品，而是代表實體關係的聯繫。(取...
在網購能一鍵完成的年代，實體店鋪的價值不再只是商品，而是代表實體關係的聯繫。(取自Instagram)

租金 GameStop 地鐵

