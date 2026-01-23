26齣百老匯熱門舞台劇買1送1 漢彌頓、獅子王…別錯過

我的頻道

記者戴慈慧／紐約報導
以青春成長為背景題材的「局外人(The Outsiders)」今年也參與百老匯買一送一活動。(記者戴慈慧╱攝影)
每到紐約冬季淡季，最受戲迷期待的除了百貨折扣，還有年度限定的「NYC Broadway Week」百老匯買一送一活動。2026年冬季檔期自即日起至2月12日(周四)，共26齣百老匯節目推出「兩人同行、一人免費」優惠，讓平時卻步於高票價的觀眾，也能以近半價走進劇院，感受最道地的紐約現場演出。

Broadway Week由紐約市觀光局與百老匯聯盟合作舉辦，每年冬、夏各一次，並納入「NYC Winter Outing」冬季出遊計畫，與餐館周、景點買一送一同步登場，成為淡季吸引觀光與鼓勵本地居民看戲的重要檔期。

26齣參與節目 新舊名作一次看

「漢彌爾頓(Hamilton)」以嘻哈、R&B等現代音樂形式，重新詮釋美國開國元...
「漢彌爾頓(Hamilton)」以嘻哈、R&B等現代音樂形式，重新詮釋美國開國元勳漢彌爾頓的一生。(取自NYC Broadway Week官網，Joan Marcus攝影)

漢彌爾頓(Hamilton)：對初次觀賞百老匯的觀眾而言，經典長壽劇仍是最安全的入門選擇。以嘻哈、R&B等現代音樂形式，重新詮釋美國開國元勳漢彌爾頓的一生，節奏極快、饒舌段落密集，英文理解門檻偏高，但音樂與舞台張力十足，是近十年最具代表性的百老匯作品之一。

獅子王(Lion King)：以大型動物木偶、非洲節奏與視覺設計聞名，故事改編自迪士尼動畫，情節熟悉、對白相對簡單，即使英文程度有限，也能透過音樂與舞台調度理解劇情，是親子觀眾與首次看戲族群的首選。「魔法壞女巫(Wicked)」從「綠野仙蹤」反派角色視角切入，描寫友情與成長，歌曲旋律性高、敘事清楚，英文程度屬中等，深受各年齡層觀眾喜愛。

「MJ音樂劇(MJ The Musical)」以麥可傑克森的音樂與舞蹈為核心，重...
「MJ音樂劇(MJ The Musical)」以麥可傑克森的音樂與舞蹈為核心，重現其舞台魅力與創作歷程。(取自NYC Broadway Week官網，Matthew Murphy攝影)

MJ音樂劇(MJ The Musical)：在近年話題度極高，以麥可傑克森的音樂與舞蹈為核心，重現其舞台魅力與創作歷程，對白比例不高，視覺與節奏感強烈，流行音樂迷即使英文能力普通，也能輕鬆投入。「紅磨坊音樂劇(Moulin Rouge! The Musical)」改編自同名電影，將多首流行金曲重新編排串聯成劇，情節直觀、氣氛華麗，被觀眾形容為「聽歌看秀型」表演。

「六皇后(SIX)」，以英國國王亨利八世的六位皇后為主角，將歷史人物改寫成流行女...
「六皇后(SIX)」，以英國國王亨利八世的六位皇后為主角，將歷史人物改寫成流行女團競演形式。全劇節奏明快、歌曲偏向流行與音樂劇混合風格。(記者戴慈慧╱攝影)

六皇后(SIX)：深受年輕觀眾與女性族群喜愛，以英國國王亨利八世的六位皇后為主角，將歷史人物改寫成流行女團競演形式。全劇節奏明快、歌曲偏向流行與音樂劇混合風格，演出時間約80分鐘、無中場休息，舞台語言直接、互動性高。由於歌詞多為現代口語，英文理解門檻屬中等，但即使只聽懂關鍵字，也能透過表演能量與音樂感受其主打的女性自主與翻轉歷史敘事精神，適合想看「不像傳統百老匯」的觀眾

「怪奇物語：第一道陰影(Stranger Things: The First S...
「怪奇物語：第一道陰影(Stranger Things: The First Shadow)」為Netflix影集前傳作品，結合懸疑、科幻與大量舞台特效。(取自NYC Broadway Week官網，Manuel Harlan攝影)

怪奇物語：第一道陰影(Stranger Things: The First Shadow)：今年首次納入百老匯周優惠，為Netflix影集前傳作品，結合懸疑、科幻與大量舞台特效，英文難度中等，適合已熟悉影集世界觀的年輕觀眾與粉絲群。除此之外，「大亨小傳(The Great Gatsby)」、「局外人(The Outsiders)」等新作也同時參與活動，題材橫跨文學改編與青春成長，為想嘗試不同風格的觀眾提供更多選擇。

串聯餐館周一日行程

百老匯周與「NYC Restaurant Week」及「NYC Must-See Week」同步進行，白天可利用景點買一送一參觀博物館，傍晚享用固定價套餐，晚間再進劇院看戲，輕鬆完成「吃、遊、看」的冬日曼哈頓行程。對本地居民與旅客而言，這段期間正是用相對親民的價格，體驗紐約文化能量的最佳時機。

如何使用優惠

購票須透過官方指定頁面進行。進入「NYC Broadway Week」官網選定節目與場次後，於購票頁輸入促銷碼NYCBW250，一次購買至少兩張即可啟用優惠。系統會將同筆訂單的合格座位全數以五折計算，而非一張原價、一張免費。部分熱門場次或特定座位區不適用折扣，建議提早選位。

百老匯買一送一從20日起至2月12。(截自NYC Broadway Week官網...
百老匯買一送一從20日起至2月12。(截自NYC Broadway Week官網)
在「NYC Must-See Week」網頁上，有多個景點和博物館提供票價優惠或...
在「NYC Must-See Week」網頁上，有多個景點和博物館提供票價優惠或買一送一的折扣。(截自NYC Must-See Week官網)

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

