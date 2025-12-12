周末好去處／第五大道開放街道

被視為曼哈頓 節日季的標誌活動之一，第五大道開放街道(Holiday Open Streets)將於14日(周日)中午12時至下午6時再度登場，為第四度將全球最具代表性的商街打造成無車步行大道，讓市民與遊客在節慶燈飾下漫步、拍照、逛街與享受街頭表演。當天活動範圍自48街至57街全線封街，路段將設置品牌快閃店、節慶裝飾、餐飲攤位與現場娛樂。主辦方表示，開放式步行空間讓民眾更容易欣賞沿途櫥窗設計、街頭燈光藝術，並與家人朋友共創節日回憶。

臉書公路巡迴活動

臉書公路巡迴活動(Facebook Road Trip)最終站將於14日(周日)抵達曼哈頓聯合廣場北廣場(Union Square North Plaza)，帶來一整天免費的節慶主題互動體驗。活動靈感源自Facebook Marketplace，讓民眾在冬日市集中享受創意手作、拍照與購物靈感，十分適合作為周末行程的一部分。現場活動內容多元，包括肖像攝影棚、創作者精選、穿搭技巧學習和轉盤挑戰等。此外，民眾可在「創意混合實驗室」(Remix Lab)將拍立得照片變成節日飾品，或在「節慶花束」(Holiday Bouquets)製作冬季花束，最後再享用熱可可。活動時間將從上午11時持續至傍晚6時。

布碌崙 冬季樹木辨識導覽

布碌崙(布魯克林)大橋公園(Brooklyn Bridge Park)將於13日(周六)上午10時至11時舉辦「冬季樹木辨識導覽」，由園區教育團隊帶領民眾近距離觀察冬季樹木的「祕密語言」。活動將於1號碼頭(Pier 1)Pavilion集合，沿河岸步行並了解如何透過觀察樹木的芽、樹皮、枝條與果實辨認品種。這場免費導覽由專業自然教育員帶領，需提前線上報名。主辦方提醒，活動為戶外行走導覽，請穿著保暖舒適的衣物與防滑鞋，適合熱愛自然、生態與攝影的家庭參加。報名連結為shorturl.at/P5DXk。

與聖誕老人做餅乾和節慶手作

13日(周六)上午11時至下午2時，史泰登島 的麥當勞遊樂場活動館(McDonald Playground Field House)將舉辦「聖誕老人陪你做餅乾與節慶手作」活動，適合親子同樂。現場提供熱可可、餅乾裝飾區與節慶手作坊，孩子們可以為糖霜餅乾加上繽紛糖粒，並製作可珍藏多年的聖誕小飾品。活動亮點之一，就是與聖誕老人合照。民眾受邀攜帶手機或相機，把這段溫馨時刻記錄下來。主辦方提醒，活動免費但採事先報名制，鏈接為shorturl.at/fJlRb。