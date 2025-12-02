我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

黃梅調音樂會 非科班表演者演出精采

記者鄭怡嫣／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
經典黃梅調「黃梅雅韻，風華再現」音樂會，11月29日在皇后區法拉盛市政廳舉行。(主辦單位提供)
經典黃梅調「黃梅雅韻，風華再現」音樂會，11月29日在皇后區法拉盛市政廳舉行。(主辦單位提供)

由啟揚文化中心主辦的「黃梅雅韻·風華再現」黃梅調音樂會，11月29日在皇后區法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)登場，為紐約及全美國第一場以黃梅調為主軸的專場演出，眾多戲迷、社區人士以及藝術界代表前來觀賞。

黃梅調源於湖北黃梅縣的民間小調，並於安慶地區逐漸發展成型，其旋律清新流暢、節奏婉轉舒展，深具抒情與生活氣息。20世紀50、60年代，香港邵氏電影將黃梅調搬上大銀幕，「江山美人」、「梁山伯與祝英台」等作品風靡亞洲，成為華語文化記憶的一部分。

由啟揚文化中心主辦的「黃梅雅韻·風華再現」黃梅調音樂會11月29日在法拉盛市政廳...
由啟揚文化中心主辦的「黃梅雅韻·風華再現」黃梅調音樂會11月29日在法拉盛市政廳登場，為紐約及全美國第一場以黃梅調為主軸的專場演出。(啟揚文化中心提供)

主辦方說，本次演出集結了約50位表演者，他們均非科班出身，而是來自社區各行各業的普通人士，包括教師、醫生、學生、小商業主及退休人士等。其中不少演員從零開始學習唱腔與身段，經過數月訓練，以飽滿熱情與專業態度呈現演出，顯示了民間文化生命力的旺盛。

經典黃梅調「黃梅雅韻，風華再現」音樂會，11月29日在皇后區法拉盛市政廳舉行。(...
經典黃梅調「黃梅雅韻，風華再現」音樂會，11月29日在皇后區法拉盛市政廳舉行。(主辦單位提供)

在藝術總監周興立博士與總導演黃妤的帶領下，演員們從仲夏開始訓練，歷經多次排練與磨合，最終以跨越老、中、青三代的形式，共同完成此次演出。

當天表演的節目包括「江山美人」、「梁山伯與祝英台」、「包公鍘美」等經典片段。其中「梁祝」劇組多位山伯與英台同台的畫面，為觀眾帶來別開生面的視覺效果，掌聲不斷。

經典黃梅調「黃梅雅韻，風華再現」音樂會，11月29日在皇后區法拉盛市政廳舉行。(...
經典黃梅調「黃梅雅韻，風華再現」音樂會，11月29日在皇后區法拉盛市政廳舉行。(主辦單位提供)

演出尾聲，主創團隊及贊助代表成員登台致意，包括紐約州參議員劉醇逸、眾議員金兌錫(Ron Kim)代表、贊助商代表陳麥潔明及曾翁若梅等人。主辦單位表示，眾人拾柴，火焰才會高。「這也證明華人傳統藝術在海外仍具有強大的凝聚力。」他們也將在未來持續推動黃梅調及其他傳統戲曲在北美的發展，讓更多年輕一代瞭解、接觸並傳承中華藝術文化。

法拉盛 眾議員 紐約州

上一則

紐約市去年1791人確診HIV 連4年居高不下

下一則

12月13日世報健保論壇 頂級資源大集合
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

亞平會感恩節宴會 詹樂霞等同樂

亞平會感恩節宴會 詹樂霞等同樂
金兌錫派發火雞 法拉盛大排長龍

金兌錫派發火雞 法拉盛大排長龍
金兌錫將發節日火雞 40選區居民優先預約領取

金兌錫將發節日火雞 40選區居民優先預約領取
賭場發照倒數 法拉盛居民再抗議

賭場發照倒數 法拉盛居民再抗議

熱門新聞

華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
感恩節法拉盛許多飲料店推出活動，吸引民眾排隊搶優惠。（記者戴慈慧 / 攝影）

全城過節街道冷 紐約法拉盛主街反塞爆人潮

2025-11-28 07:17

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險