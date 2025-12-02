黃梅調音樂會 非科班表演者演出精采

經典黃梅調「黃梅雅韻，風華再現」音樂會，11月29日在皇后區法拉盛市政廳舉行。(主辦單位提供)

由啟揚文化中心主辦的「黃梅雅韻·風華再現」黃梅調音樂會，11月29日在皇后區法拉盛 市政廳(Flushing Town Hall)登場，為紐約及全美國第一場以黃梅調為主軸的專場演出，眾多戲迷、社區人士以及藝術界代表前來觀賞。

黃梅調源於湖北黃梅縣的民間小調，並於安慶地區逐漸發展成型，其旋律清新流暢、節奏婉轉舒展，深具抒情與生活氣息。20世紀50、60年代，香港邵氏電影將黃梅調搬上大銀幕，「江山美人」、「梁山伯與祝英台」等作品風靡亞洲，成為華語文化記憶的一部分。

主辦方說，本次演出集結了約50位表演者，他們均非科班出身，而是來自社區各行各業的普通人士，包括教師、醫生、學生、小商業主及退休人士等。其中不少演員從零開始學習唱腔與身段，經過數月訓練，以飽滿熱情與專業態度呈現演出，顯示了民間文化生命力的旺盛。

在藝術總監周興立博士與總導演黃妤的帶領下，演員們從仲夏開始訓練，歷經多次排練與磨合，最終以跨越老、中、青三代的形式，共同完成此次演出。

當天表演的節目包括「江山美人」、「梁山伯與祝英台」、「包公鍘美」等經典片段。其中「梁祝」劇組多位山伯與英台同台的畫面，為觀眾帶來別開生面的視覺效果，掌聲不斷。

經典黃梅調「黃梅雅韻，風華再現」音樂會，11月29日在皇后區法拉盛市政廳舉行。(主辦單位提供)

演出尾聲，主創團隊及贊助代表成員登台致意，包括紐約州 參議員劉醇逸、眾議員 金兌錫(Ron Kim)代表、贊助商代表陳麥潔明及曾翁若梅等人。主辦單位表示，眾人拾柴，火焰才會高。「這也證明華人傳統藝術在海外仍具有強大的凝聚力。」他們也將在未來持續推動黃梅調及其他傳統戲曲在北美的發展，讓更多年輕一代瞭解、接觸並傳承中華藝術文化。