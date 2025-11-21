我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

周末好去處╱節日燈光秀、和聖誕老人合影

記者顏潔恩整理
聽新聞
test
0:00 /0:00

布碌崙節日燈光秀

受歡迎的布碌崙(布魯克林)植物園(Brooklyn Botanic Garden)大型節日燈光秀「Lightscape」，將於本月21日(周五)起回歸，將持續到明年1月4日；這是布碌崙植物園連續第五次推出這個展覽，屆時有超過100萬盞燈光，結合本地與國際藝術家發揮的創意設計，呈現出一條迷人的光影藝術步道，沿途也設有餐飲攤位，提供熱可可、熱蘋果酒、香料酒，以及小點心、餅乾與甜品等應季美食。門票現已開售，票價分為非尖峰與尖峰時段，成人票價介於29至44元，兒童票價則為15至28元，更多詳情可訪bbg.org

哈林博物館重開

自2018年起因建設而暫停營運的哈林工作室博物館(Studio Museum in Harlem)，即日起已搬遷至新館並重新開放，新建築樓面積達8萬2000平方呎；新館將展示各類藝術展覽，並帶來教育課程，開館首展將呈現已故雕塑家湯姆・勞埃德(Tom Lloyd)的作品，過去他的作品也曾參與博物館1968年的開館展；另個首展則將從博物館龐大的館藏中精選作品，彰顯其作為非洲裔藝術家作品守護者的重要角色。哈林工作室博物館現位於西125街144號，民眾需憑票入場。

紐約假日小火車展回歸

紐約植物園(New York Botanical Garden)舉辦的年度假日小火車展已經有30餘年的歷史，一直以精妙的製作和歡欣雀躍的假日氛圍而受到市民的青睞，是名副其實的經典打卡活動。今年的假日小火車展也將於即日起回歸，將持續展出至1月11日；假日小火車展主要呈現了按比例縮小的紐約著名地標，皆由樹葉、花卉、樹枝、樹皮等天然材料製成，更多詳情可訪nybg.org/event/holiday-train-show-2025/

與聖誕老人合影

皇后區商場(Queens Center)將從21日(周五)起至12月底，為紐約家庭帶來與聖誕老人免費合影的機會，期間商場內還有多場與聖誕節相關的慶祝活動；屆時小朋友可向聖誕老人與其助手們分享願望清單，並拍下合影留念，有興趣的家庭可至shopqueenscenter.com/SantaPhotos預約和查詢詳細的活動時間表，商場地址是艾姆赫斯特(Elmhurst)Queens Blvd90-15號。

植物園 布碌崙 聖誕節

上一則

世台聯「百億計畫」結業 台灣3青年分享紐約實習經驗

下一則

孫雯胡驍案 多名證人揭影響州府採購防護用品
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

感恩節除了南瓜派 紐約這幾家糕點值得嘗一嘗

感恩節除了南瓜派 紐約這幾家糕點值得嘗一嘗
故宮「龍」展巴黎揭幕 羅浮宮竊案促提升安防意識

故宮「龍」展巴黎揭幕 羅浮宮竊案促提升安防意識
紐約失貝果王冠？達拉斯業者紐約貝果節奪魁

紐約失貝果王冠？達拉斯業者紐約貝果節奪魁
日侵中18件史料文物 灣區華僑林凱斌捐贈廣州博物館

日侵中18件史料文物 灣區華僑林凱斌捐贈廣州博物館

熱門新聞

皇后區法拉盛一名柳姓男子結識在中國的魏姓女子，2023年登記結婚後協助魏女及其兩名女兒移民美國，不料母女三人今年5月抵達紐約僅兩天後便失聯；圖為甘迺迪機場。(路透)

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

2025-11-17 13:25
來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

2025-11-17 07:47
自2022年春季以來，跋涉數月、步行穿過南美雨林來到紐約的萬名華人走線客已在異鄉度過數個年頭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客：即便在美國的明天渺茫 但回國是「生不如死」

2025-11-18 19:20
隨著向移民局報到時被捕的事件頻發，紐約市不少華裔移民已開始考慮放棄庇護程序，甚至希望能提前回中國。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

2025-11-15 20:25
13日去世的布碌崙公寓管理員哈瓦利。(取材於Burim Havolli臉書)

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

2025-11-16 19:23

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據