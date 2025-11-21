周末好去處╱節日燈光秀、和聖誕老人合影

布碌崙 節日燈光秀

受歡迎的布碌崙(布魯克林)植物園 (Brooklyn Botanic Garden)大型節日燈光秀「Lightscape」，將於本月21日(周五)起回歸，將持續到明年1月4日；這是布碌崙植物園連續第五次推出這個展覽，屆時有超過100萬盞燈光，結合本地與國際藝術家發揮的創意設計，呈現出一條迷人的光影藝術步道，沿途也設有餐飲攤位，提供熱可可、熱蘋果酒、香料酒，以及小點心、餅乾與甜品等應季美食。門票現已開售，票價分為非尖峰與尖峰時段，成人票價介於29至44元，兒童票價則為15至28元，更多詳情可訪bbg.org。

哈林博物館重開

自2018年起因建設而暫停營運的哈林工作室博物館(Studio Museum in Harlem)，即日起已搬遷至新館並重新開放，新建築樓面積達8萬2000平方呎；新館將展示各類藝術展覽，並帶來教育課程，開館首展將呈現已故雕塑家湯姆・勞埃德(Tom Lloyd)的作品，過去他的作品也曾參與博物館1968年的開館展；另個首展則將從博物館龐大的館藏中精選作品，彰顯其作為非洲裔藝術家作品守護者的重要角色。哈林工作室博物館現位於西125街144號，民眾需憑票入場。

紐約假日小火車展回歸

紐約植物園(New York Botanical Garden)舉辦的年度假日小火車展已經有30餘年的歷史，一直以精妙的製作和歡欣雀躍的假日氛圍而受到市民的青睞，是名副其實的經典打卡活動。今年的假日小火車展也將於即日起回歸，將持續展出至1月11日；假日小火車展主要呈現了按比例縮小的紐約著名地標，皆由樹葉、花卉、樹枝、樹皮等天然材料製成，更多詳情可訪nybg.org/event/holiday-train-show-2025/。

與聖誕老人合影

皇后區商場(Queens Center)將從21日(周五)起至12月底，為紐約家庭帶來與聖誕老人免費合影的機會，期間商場內還有多場與聖誕節 相關的慶祝活動；屆時小朋友可向聖誕老人與其助手們分享願望清單，並拍下合影留念，有興趣的家庭可至shopqueenscenter.com/SantaPhotos預約和查詢詳細的活動時間表，商場地址是艾姆赫斯特(Elmhurst)Queens Blvd90-15號。