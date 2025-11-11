北京藝術家劉韡將為MET創作雕塑 2026年秋天亮相

大都會藝術博物館宣布，北京藝術家劉韡將創作四件特定場域雕塑，於2026年秋亮相。(MET提供)

曼哈頓大都會 藝術博物館(The MET)日前宣布，北京出生的藝術家劉韡將於明年為博物館第五大道主立面的壁龕創作全新雕塑組作，展期自2026年9月17日至2027年6月8日，標誌著其在美國的首個重大項目。

大都會藝術博物館館長兼執行長霍林(Max Hollein)表示，「劉韡為本次創作的雕塑，勢必展現他一貫的好奇、創新，甚至幽默。這項委約也呼應博物館將於2030年開幕的『唐氏翼樓』(Tang Wing)。」

唐氏翼樓受到慈善家唐騮千(Oscar L. Tang)與其夫人徐心眉(Agnes Hsu-Tang)的贊助，預計2026年動工、2030 年完工，其「以全球視野與前衛創作為核心」。

負責劉韡專案策展的現當代藝術部策展人馬唯中 (Lesley Ma)指出，「劉韡將以其充滿動態的重組與組裝語彙，直面當代社會的矛盾與衝突。他的作品總能以粗獷與精煉並置的方式刺穿我們對現實的感知，也將挑戰觀眾對古典壁龕與公共雕塑的既定想像。」

此次將是大都會第五大道歷史性外立面系列委約中的第七檔。官方表示，劉韡將利用多種材料創作複合式雕塑，在視角與尺度之間遊走，回應歷史中的斷裂、抵抗、修補與創造；作品不試圖建構單一敘事，而是在充滿不確定性的當代生活中，激發複雜而多層次的感受。

自1990年代末以來，劉韡以攝影、繪畫、錄像、雕塑與裝置等多元媒材，回應大眾所處時代的現實。他被視為中國新一代藝術家中致力於界定「觀念藝術」的人物之一，其作品挑戰抽象、具象與現成物的界線，善於在城市空間與歷史語境中重構形體，揭示社會矛盾與張力。