海外崑曲社冬季公演 牡丹亭、潘金蓮等經典戲登場
海外崑曲社冬季公演將於11月9日在法拉盛市政廳演出，將演出的《牡丹亭》、《玉簪記》、《潘金蓮》等經典折子戲，穿越時空，展現崑曲的古典浪漫與人性幽微。
《玉簪記•琴挑》清規與真心的藩籬
《牡丹亭•拾叫》畫境中的癡人至情
《潘金蓮•戲叔》人倫與妄念的美酒
這三場劇目及演員有：
《洞庭新歌》 張璟雯 （古箏獨奏）
《玉簪記•琴挑》（片段）汪旭清
《牡丹亭•尋夢》（片段）王蕾
《玉簪記•琴挑》 王郁林 王馨苑
《玉簪記•偷詩》（片段）吳悠然
《牡丹亭•拾畫叫畫》葉子濤
《紅梨記•亭會》（片段）毛雪珍
《潘金蓮•戲叔》周怡 馬思友
此次演出，特別邀請大陸著名鼓師季志良司鼓，紐約著名樂師于晨司笛，王林松三弦，郭景強二胡，孫麗琵琶。
演出時間： 2025年11月9日 下午 12:30
演出地點： 法拉盛市政廳 137-35 Northern Blvd, Flushing, NY 11354
免費索票鏈接：
https://www.eventbrite.com/e/2025-kunqu-society-2025-winter-concert-tickets-1849523266879?aff=oddtdtcreator
