海外崑曲社冬季公演 牡丹亭、潘金蓮等經典戲登場

紐約訊
海外崑曲社冬季公演將於11月9日在法拉盛市政廳演出。(主辦方提供)
海外崑曲社冬季公演將於11月9日在法拉盛市政廳演出，將演出的《牡丹亭》、《玉簪記》、《潘金蓮》等經典折子戲，穿越時空，展現崑曲的古典浪漫與人性幽微。

《玉簪記•琴挑》清規與真心的藩籬

《牡丹亭•拾叫》畫境中的癡人至情

《潘金蓮•戲叔》人倫與妄念的美酒

這三場劇目及演員有：

《洞庭新歌》 張璟雯 （古箏獨奏）

《玉簪記•琴挑》（片段）汪旭清

《牡丹亭•尋夢》（片段）王蕾

《玉簪記•琴挑》 王郁林 王馨苑

《玉簪記•偷詩》（片段）吳悠然

《牡丹亭•拾畫叫畫》葉子濤

《紅梨記•亭會》（片段）毛雪珍

《潘金蓮•戲叔》周怡 馬思友

此次演出，特別邀請大陸著名鼓師季志良司鼓，紐約著名樂師于晨司笛，王林松三弦，郭景強二胡，孫麗琵琶。

演出時間： 2025年11月9日 下午 12:30

演出地點： 法拉盛市政廳 137-35 Northern Blvd, Flushing, NY 11354

免費索票鏈接：

https://www.eventbrite.com/e/2025-kunqu-society-2025-winter-concert-tickets-1849523266879?aff=oddtdtcreator

法拉盛

亞裔文化欣賞秀 紐約市立學院8亞裔學生社團秀成果

「御瓷紋章」皇家瓷器收藏展世界日報五十周年慶隆重鉅獻　中西藝術交融的典藏盛宴
