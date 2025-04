紐約林肯中心「大傘藝術節」劇場、舞蹈、喜劇什麼都有

源自墨西哥的戶外裝置藝術「旋轉的陀螺」。(取自林肯中心官網)

紐約林肯中心的「大傘藝術節」(Big Umbrella Festival)專為孩童、青少年、以及患有自閉症等殘疾問題的成人設計和設置藝術裝置,邀請他們在為期三周的活動中於具兼容和開放的環境中探索藝術;該藝術節已從即日起至本月20日(周日)回歸,來自世界各地的互動式藝術裝置,以多種形式呈現,邀請家庭前來一探究竟。

向孩童青少年推廣藝術

林肯中心自成立以來推動中心內的無障礙環境和設施,並由此成立了殘疾人計畫與服務部門(Programs and Services for People with Disability),自1989年起,該部門旗下的「藝術護照 」(Passport to the Arts)項目,歡迎殘障人士和其家人一同探索主流表演,拒絕讓他們因身體缺陷等原因而失去欣賞藝術的機會。

「大傘藝術節」則是在這些藝術項目上的進一步拓展,推出了專門為自閉症青少年設計的新藝術作品,到了2018年,第一屆大傘藝術節正式推出;在為期一個月的活動中,主辦方設置來自各國的藝術裝置,提供感官友善、具包容性的表演,讓孩童、青少年、患有自閉症成人能在舒適、兼容的環境中享受藝術。

如同其名,「大傘」寓意著每個人都能在一個兼具包容的環境下受歡迎和保護,同時培養社區意識和歸屬感。

大傘藝術節的項目十分豐富。(取自林肯中心官網)

•精采節目 多形式呈現

今年已是「大傘藝術節」舉辦的第七屆活動,將從即日起至4月20日(周日)帶來為期三周的豐富節目,包括來自美國、英國、澳洲 、墨西哥 、秘魯的藝術項目,以劇場、音樂、舞蹈、喜劇和視覺藝術等形式呈現。

今年的節目亮點包括由澳洲Polyglot劇院和英國Oily Cart劇院打造的沉浸和參與式戲劇「當地球轉動時」(When the World Turns),邀請觀眾探索由樹葉、光線、聲音和陰影組成的舞台景觀,這也是此劇在美國的首映演出。

而源自墨西哥的戶外裝置藝術「旋轉的陀螺」(Los Trompos)將在Damrosch公園設立,邀請家庭在此休息、玩耍,並與八個色彩繽紛的陀螺裝置互動,民眾也可報名參加由林肯中心的教育藝術家領導的室內視覺藝術站。此外,「虛擬殘疾運動實驗室」是一項為殘障者及其非殘障同伴舉辦的工作坊,且還有脫口秀之夜。

音樂方面,CMS Kids將用動感音樂帶人們探索室內樂(chamber music)和使用的樂器,讓觀眾通過積極聆聽和動作,體驗樂團如何協同工作;另一方面,由英國Second Hand Dance創作的互動舞蹈表演「給感官律動的黏性舞蹈」(The Sticky Dance for Sensory Groovers)也將在此次藝術節中首映演出,鼓勵觀眾在五顏六色的膠帶中探索觸覺感官。

自選參與項目

由於「大傘藝術節」的項目眾多,林肯中心鼓勵家庭自選喜歡或感興趣的節目,打造適合自己的個性化藝術節;所有的項目均為免費、也可隨喜付費,而每個節目有不同日期、時長,以及年齡限制的參與,大多數是在三歲以上。

關於更多節目時間表,可查詢。

由英國Second Hand Dance創作的互動舞蹈表演「給感官律動的黏性舞蹈」,鼓勵觀眾在五顏六色的膠帶中探索觸覺感官。(取自林肯中心官網)