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亞太裔傳統月 美食、歌舞、脫口秀…多元文化激盪

記者顏潔恩／紐約報導
台灣文化節本周末將登場。（取自台灣文化節臉書）
台灣文化節本周末將登場。（取自台灣文化節臉書）

5月是亞太裔傳統月，紐約市近期舉辦多個亞裔相關文化活動，從美食、歌舞、服飾、脫口秀表演等應有盡有，讓民眾更能進一步認識亞洲各國的文化。

日本文化節上將有日式文娛表演供民眾觀賞。(取自Japan Fes官網)
日本文化節上將有日式文娛表演供民眾觀賞。(取自Japan Fes官網)

日本文化節回歸。(取自Japan Fes官網)
日本文化節回歸。(取自Japan Fes官網)

日本文化節回歸。(取自Japan Fes官網)
日本文化節回歸。(取自Japan Fes官網)

日本文化節(Japan Fes)

Japan Fes是紐約市最大的日本文化美食節，自2016年起開辦，每年舉辦超過20次，吸引25萬人前往體驗；本季活動已回歸，4月底一直持續到10月28日，多個日期給民眾寬裕的選擇，不僅只是滿足味蕾，也能親自體驗日本文化和生活方式。

本次美食節有750家食品商店亮相，提供最正宗、傳統的日本美食包括壽司、拉麵、天婦羅、鰻魚飯、大阪燒等，當然也少不了日式甜點如抹茶蛋糕、日式芝士蛋糕、日式可麗餅 、麻糬餅乾；除美食外，現場也能觀賞日本的娛樂、手工藝品製作，已知項目有和服穿戴體驗、日本動漫cosplay秀、日式陶藝、茶道表演、章魚燒比賽、拉麵比賽等，趣味橫生。

美食節有多個舉行地點，包括曼哈頓雀兒喜(Chelsea)、東村、布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)、皇后區阿斯托利亞(Astoria)等，民眾可瀏覽japanfes.com查詢詳情。

全亞裔陣容的Burlesque秀。(取自NYABF官網)
全亞裔陣容的Burlesque秀。(取自NYABF官網)

難得可以在滑稽歌舞雜劇節中見到亞裔元素的表演。(取自NYABF官網)
難得可以在滑稽歌舞雜劇節中見到亞裔元素的表演。(取自NYABF官網)

第11屆亞裔滑稽歌舞雜劇節(New York Asian Burlesque Festival)

「寶思樂」(Burlesque)藝術是旨在舞台上呈現多元化、大膽、又帶點復古風格的娛樂表演，在上世紀從英國引進美國後，體現形式不停發生演變，但表演者的舞步伴隨著撩人的音樂，令人陷入無限遐想的魅力中，獲得一票觀眾的喜愛。

而「全亞裔陣容」版本的歌舞雜劇自2013年成立，今年特邀名揚海內外的表演者來到紐約登台，勢必給觀眾帶來難忘的經歷；秀場上欣賞到亞裔多元的傳統服飾，例如中國戲曲、日本藝妓穿戴的服飾，還有漢服、旗袍、印度紗麗的呈現等，遊走在性感和優雅之間。

亞裔滑稽歌舞雜劇節將在4月29日(周六)舉行，地點是曼哈頓11大道25號的City Winery；民眾需憑票入場，可查詢asianburlesquefest.com

台灣文化節本周末將登場。（取自台灣文化節臉書）
台灣文化節本周末將登場。（取自台灣文化節臉書）

台灣文化節本周末將登場，民眾有機會享用地道美食。（取自台灣文化節臉書）
台灣文化節本周末將登場，民眾有機會享用地道美食。（取自台灣文化節臉書）

台灣文化節本周末將登場，民眾有機會享用地道美食。（取自台灣文化節臉書）
台灣文化節本周末將登場，民眾有機會享用地道美食。（取自台灣文化節臉書）

台灣文化節(Taiwan Fest)

Taiwan Fest是由Passport to Taiwan文化節所衍伸出來的前導活動，由台灣觀光局、僑務委員會、紐約台灣商會的贊助，以最具台灣特色的夜市形式，將地道的台式小吃、飲品、美食呈現給紐約客；近百個進駐的攤位中，不乏在紐約市深耕多年的台灣手創品牌，現場也將有原住民歌舞等文娛表演。

吃飽喝足之外，民眾也鼓勵到台灣觀光局的攤位戴上VR裝置，身臨其境遊台灣，藉此宣揚台灣獨有的價值文化，加深外國人對台灣的整體認識，對語言有興趣的參訪者也可獲得中文推廣的資訊；文化節將於4月29日(周六)上午11時，在切爾西的8大道交21街舉行，更多詳情可訪taiwanfest.nyc

Very Big Very Asian Comedy Festival今年強勢回...
Very Big Very Asian Comedy Festival今年強勢回歸。(取自VBVA官網)

亞裔脫口秀 強勢回歸

同是為了致敬亞裔傳統月，「Very Big Very Asian Comedy Festival」今年強勢回歸，邀請了更多來自國外的亞裔喜劇表演者，有超過50多人，他們從生活、個人經歷中獲得的靈感，創作成為分享給眾人的笑料，身為亞裔的觀眾們，想必能更感同身受。

此次演出為期四天，從4月27日(周四)舉行至30日(周日)，地點是St. Marks Comedy Club，地址是紐約St Marks Pl 12號，詳情可訪vbvacomedy.com

亞裔 美食 日本

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