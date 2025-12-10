威徹斯特郡Scarsdale學區 教師薪資冠紐約州

我的頻道

記者高雲兒／紐約報導
根據奧伯尼智庫「帝國中心」公布的最新資料，紐約州教師薪資最高的學區，依舊由哈德遜河谷與長島北岸等富裕地區奪魁。圖為冷泉港。(本報檔案照)
根據奧伯尼(Albany)智庫「帝國中心」(Empire Center)公布的最新資料，紐約州教師薪資最高的學區，依舊由哈德遜河谷與長島北岸等富裕地區奪魁。數據顯示，威徹斯特郡(Westchester)的Scarsdale聯合自由學區，教師薪資中位數已達15萬6000多元，再度名列全州第一、普特南郡(Putnam)的Carmel學區緊跟其後，中位數約15萬1000多元、蘇福克郡的冷泉港(Cold Spring Harbor)也突破15萬美元，居全州第三。

排在前三名之後，哈德遜河谷的Byram Hills及Yonkers兩地的教師薪資中位數，皆落在14萬6000至14萬7000元區間；長島北岸的Syosset、Jericho、Commack及Suffern等學區也都在14萬至14萬5000元之間。整體而言，前十名的教師薪資中位數大多集中在14萬元以上，遠高於紐約州整體平均數字。

這些高薪學區同時也位於全州地產稅負最沉重的城鎮，以Scarsdale為例，住宅地產稅中位數長年維持在每年3萬至4萬元之間，Byram Hills、Pelham及Edgemont等地也多在2萬5000元以上。數據顯示，學區能提供高薪，多與地方政府依賴地產稅的財政結構直接相關。

從地域分布來看，高薪學區集中於威徹斯特郡、納蘇與蘇福克郡等郊區，而紐約市五大區因教育系統龐大、財政來源不同，本次並未出現在前十名之中。根據資料，這些高薪地區普遍具有較高家庭收入、昂貴房價與更充裕的教育財源，反映出州內教育投入的地域差異。

根據州教育廳歷年資料，紐約州教師薪資在過去五年間呈緩步上升趨勢，而高收入學區的成長幅度往往更大。例如Scarsdale與冷泉港在過去五年中，薪資中位數皆上升超過1萬元。與此同時，全州教師薪資中位數近年多在9萬至10萬元之間，與高薪地區仍存在明顯差距。

此外，依據聯邦人口普查資料，威徹斯特郡與長島北岸地區的住房中位價普遍高達80萬至120萬元，也使當地家庭本身具備較強的財政能力，形成「高房價、高地稅、高薪資」的教育資源集中現象。

帝國中心表示，未來將持續追蹤教育財政與薪資變化，協助公眾了解紐約教育資源的分布情況。

