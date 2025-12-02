我的頻道

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

紐約州校園手機禁令成效佳 8成認學生更專注

記者曹馨元／紐約報導
九成紐約州學校稱手機禁令推行順利，超過八成學校也認為新令使得學生在課堂上更加投入。(美聯社)
紐約州霍楚(Kathy Hochul)12月1日公布報告，顯示本學期在全州推行的「上課鈴到下課鈴」校園手機禁令已顯現成效；九成學校稱新令推行順利，超過八成學校也認為手機禁令使得學生在課堂上更加投入。

州長辦公室於上月向全州各校發出針對手機禁令的調查，共收到超過350份回覆。92%受訪者表示，手機禁令推行地「十分順利」。一名校長指出，新規執行十分順暢，「完全沒有學生試圖在校內使用手機，州府的溝通清楚，學校也配合落實，沒有任何反彈」；也有校長表示，因為家長和社區的多方支持，新規實施比預期內更順利。

83%的受訪者回覆稱，校內禁用手機後課堂環境更積極正向，學生參與度亦有所提高。多名學校管理者指出，學生們不再盯著手機後，不僅在課堂中更為專注，與同儕及老師間的互動交流增多，「這些都是未來職場中的重要能力」。

此外，75%的受訪者也認為，無手機環境更有利於教學。一所高中的行政主管指出，手機禁令使學生對文學作業的回應更深刻，「因為他們真的在讀，而不是只找摘要或快速答案」。

紐約市教育局官方亦認可校園手機禁令的成效。今年9月，市公立學校線上圖書館共出借圖書超過30萬次，較去年增長16.4%；而線下學校圖書館的借閱率也增長3.3%。「自推行手機禁令以來，我們已看到更多學生在學習，而不是滑手機」，市教育局透過X帳號表示。

根據州府規定，學生全天不得使用包括手機、智慧型手表等在內的一切連網電子設備；不過，校方可自行決定收取與存放方式，可能是集中保管、上鎖袋封存，或要求學生放置在置物櫃。

「孩子在課堂上專注學習，不再滑手機，就能在學業上取得更好的成績，」霍楚表示，「這次調查證明，我們量身打造的校園手機禁令已經開始見效」。

目前，紐約州是全美人口最多且實施全時段手機禁令的州，其餘各州亦有意推行類似政策；加州各地學校準備在2026年7月之前限制學生在校期間使用手機。

