日男涉販核材料、毒品與武器 遭判囚20年

日本籍男子因參與跨國走私核材料、毒品及武器，被聯邦法官判處20年監禁。(取自法庭文件)

紐約南區聯邦檢察官辦公室(U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York)宣布，日本籍男子海老澤武(Takeshi Ebisawa)因參與跨國走私核材料、毒品及武器並從事洗錢活動，被聯邦法官馬洪(Colleen McMahon)判處20年監禁；他此前則已對六項相關罪名認罪。

根據法庭文件，2019年至2022年4月將其抓捕期間，聯邦緝毒署(DEA)持續調查海老澤武涉嫌的大規模毒品、武器及核材料走私活動。在調查過程中，一名緝毒局臥底探員假扮毒品與武器販運者，與海老澤武建立聯繫。海老澤武隨後將該臥底介紹給其在日本、泰國 、緬甸 、斯里蘭卡及美國等地的跨國犯罪網路成員，以安排多項非法交易。三年間，雙方共談判了四項不同的交易計畫。

檢方表示，海老澤武試圖充當中介，出售核材料以換取軍用武器，包括地對空導彈，用於支持緬甸的一個少數民族叛亂組織。他本打算將這些核材料出售給臥底探員的「同夥」，對方被設定為負責伊朗核武項目的一名「伊朗將軍」。在最初提出售賣鈾後，海老澤武又表示可提供更「強大」的鈈。

2022年2月，海老澤武與兩名同夥在泰國與臥底會面，其中一人展示了核材料樣品。在泰國當局協助下，這些樣品被查獲並移交給美國執法機構。美國核取證實驗室隨後確認，樣品中含有可檢測到的鈾、釷及武器級鈈。

此外，海老澤武還試圖安排另一筆交易，以冰毒和海洛因為交換條件，換取重型武器並提供給緬甸另一叛亂組織。他計畫將這些毒品運往紐約市場銷售，並了解相關武器據稱是在美國製造、並從駐阿富汗 的美軍基地流出。2021年2月，海老澤武曾前往丹麥檢查部分武器，包括反坦克火箭、機槍和自動步槍。

在另一項交易中，海老澤武與同夥密謀向臥底探員出售約500公斤冰毒和500公斤海洛因，計畫在紐約進行分銷。

南區聯邦檢察官克萊頓(Jay Clayton)表示，非法販運核材料對紐約人及所有美國人都構成「生存層面的威脅」。現年61歲的海老澤武除被判處20年監禁外，刑滿後還將接受五年的監督釋放。