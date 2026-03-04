2歲童免費托育 今秋4區域先行 釋出2000名額

紐約市長曼達尼(中)與州長霍楚(左)共同宣布首批兩歲班試點社區，不論家庭住址、收入水平或移民身分，凡符合條件的家庭均可申請。(圖片由市長辦公室提供)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)與州長霍楚(Kathy Hochul)3日共同宣布首批兩歲班(2-K)托育計畫的四個試點學區。今秋將釋出2000個兩歲班名額，不論家庭住址、收入水平或移民身分，凡符合條件的家庭均可申請。

根據市府公布名單，首批社區包括曼哈頓第六學區的華盛頓高地(Washington Heights)、英伍德(Inwood)、漢米爾頓高地(Hamilton Heights)；布朗士第十學區的福特漢姆(Fordham)、貝爾蒙特(Belmont)等；布碌崙 (布魯克林)第18及23學區包括卡納西(Canarsie)、布朗斯維爾(Brownsville)等；以及皇后區第27學區的歐松公園(Ozone Park)、里奇蒙丘(Richmond Hill)、洛克威(Rockaways)等。

霍楚今年已承諾撥款逾12億元支持紐約市的托育計畫，其中7300萬元專用於首批兩歲班名額；明年預算將增至4億2500萬元。按計畫目標，2027年秋季前或將服務規模擴大至1萬2000名兒童，並最終實現全市普及。

曼達尼指出，他在上任第八天便與州府合作啟動此計畫，將托兒服務視為施政基石。「養育孩子需要整個城市共同努力」，曼達尼說，「今年秋天，2000名紐約兒童將擁有更光明的未來，這只是減輕紐約人經濟負擔、強化整體經濟的開端。」

在日前舉辦的市議會公聽會上，官員表示，將依托幼兒教育中心(NYCEEC)及家庭托育(Family Child Care)作為運行兩歲班的機構，公校暫不加入。

市長托育與幼兒教育辦公室執行主任麗絲(Emmy Liss)表示，市府目前正研議兩種兩歲班模式，一種是六小時的「學校日」制，另一種則是延長至下午5時或6時的「全天」制。

根據規定，所有在今年9月年滿2歲的孩子皆具備申請資格。市府預計將從9月10日開學後至12月31日期間，採取「隨到隨派」的滾動式錄取方式。