我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

曼達尼推西皇后區開發 川普「有興趣」 皇后區民代審慎樂觀

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市長曼達尼與川普總統見面時，遞上仿製新聞頭版向川普示好，左邊標題寫著「川普對城市說：讓我們開建」的報紙。(圖取自X平台曼達尼帳號)
紐約市長曼達尼與川普總統見面時，遞上仿製新聞頭版向川普示好，左邊標題寫著「川普對城市說：讓我們開建」的報紙。(圖取自X平台曼達尼帳號)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)日前赴白宮會晤川普總統時，提出了在西皇后區興建1萬2000戶可負擔住宅的構想，並爭取約210億元聯邦資金支持。川普對該計畫表示「感興趣」。但皇后區民代多持審慎態度，認為曼達尼此舉突兀，大型開發案應先納入社區聲音。

曼達尼帶著一份模仿「紐約每日新聞」頭版、標題寫著「川普對城市說：讓我們開建」的圖稿，在白宮向川普推銷該計畫。儘管白宮未作出正式承諾，但曼達尼在會後及回到紐約後的記者會上表示，川普對這個構想「感興趣」，預期雙方在未來將有更多相關對話。

曼達尼此次推出的西皇后區「陽邊車場」(Sunnyside Yard)改造案，曾在過去多次被討論並提出。陽邊車場位於皇后區大橋(Queensboro Bridge)橋頭東側，橫跨陽邊與長島市，它最早在1910年興建，現由美鐵(Amtrak)及長島鐵路(LIRR)等使用。

曼達尼此次提案在這個占地180畝的車場上方興建大型平台，並在其上建造1萬2000戶可負擔住宅，其中6000戶採「米契爾—拉瑪」(Mitchell-Lama)住宅模式，透過政府補貼與價格管制，為市民提供低於市場價的合作公寓或出租單位。

若計畫成功推動，該案將帶給西皇后區重大轉變，創造3萬個工會就業機會，並興建公園、學校與醫療診所，該案也可能成為紐約市50多年來最大規模的住房及基礎建設投資案。

但曼達尼也坦言，開發需要「許多年」才能實現。在仍在持續運作的鐵路車場上方施工，工程複雜且費用龐大。除資金外，由於美鐵擁有車場大部分產權，還須聯邦政府核准。此外，市議會與州議會也將在審批過程中扮演關鍵角色，是否支持仍屬未知。

皇后區官員對此次開發則持審慎態度。皇后區長理查茲(Donovan Richards)表示，若真能帶來大量可負擔住房，「政治立場不同也不會拒絕」。他還提出未來可在車場規畫籃球館，作為WNBA紐約自由人隊(New York Liberty)主場，以兼顧體育與社區發展。

代表該區的市議員元在熙(Julie Won)雖支持興建可負擔住房，但批評市府事前未與地方溝通，以致在白宮宣布後才知情。代表該區的聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez，AOC)則指出，該車場數十年來多次提出宏大開發藍圖，若此次真能落實，將是重大成就，前提是確保社區參與公共利益。

曾任職紐約市政府規畫局及預算局的陽邊居民羅雨翔表示，聽到這個消息非常驚訝，因當地居民害怕高密度的大樓，此前市府的規畫做得十分低密度，但考慮到如今長島市發展迅猛，不知如今是否有變。

世報陪您半世紀

川普 紐約市 長島市

上一則

房產稅擬漲 華人市政廳前抗議：恐成「壓倒駱駝的最後一根稻草」

下一則

因應美伊戰火 紐約市警高度戒備 加強敏感地點巡邏
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約客談╱提高地產稅 須記取亞當斯教訓

紐約客談╱提高地產稅 須記取亞當斯教訓
前爾灣市長姜石熙參選市議員 融合聯邦經驗 拚再為社區服務

前爾灣市長姜石熙參選市議員 融合聯邦經驗 拚再為社區服務
紐約市府擬漲9.5%房產稅 布碌崙民代抗議

紐約市府擬漲9.5%房產稅 布碌崙民代抗議
北皇后區警局增設呼聲再起 109分局人手減少 社區憂治安壓力加劇

北皇后區警局增設呼聲再起 109分局人手減少 社區憂治安壓力加劇

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30
根據氣象預報，本周內紐約地區還可能出現兩次夜間降雪。(記者許君達╱攝影)

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

2026-02-24 14:32

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套