曼達尼推西皇后區開發 川普「有興趣」 皇后區民代審慎樂觀

紐約市長曼達尼與川普總統見面時，遞上仿製新聞頭版向川普示好，左邊標題寫著「川普對城市說：讓我們開建」的報紙。(圖取自X平台曼達尼帳號)

紐約市 長曼達尼(Zohran Mamdani)日前赴白宮會晤川普 總統時，提出了在西皇后區興建1萬2000戶可負擔住宅的構想，並爭取約210億元聯邦資金支持。川普對該計畫表示「感興趣」。但皇后區民代多持審慎態度，認為曼達尼此舉突兀，大型開發案應先納入社區聲音。

曼達尼帶著一份模仿「紐約每日新聞」頭版、標題寫著「川普對城市說：讓我們開建」的圖稿，在白宮向川普推銷該計畫。儘管白宮未作出正式承諾，但曼達尼在會後及回到紐約後的記者會上表示，川普對這個構想「感興趣」，預期雙方在未來將有更多相關對話。

曼達尼此次推出的西皇后區「陽邊車場」(Sunnyside Yard)改造案，曾在過去多次被討論並提出。陽邊車場位於皇后區大橋(Queensboro Bridge)橋頭東側，橫跨陽邊與長島市 ，它最早在1910年興建，現由美鐵(Amtrak)及長島鐵路(LIRR)等使用。

曼達尼此次提案在這個占地180畝的車場上方興建大型平台，並在其上建造1萬2000戶可負擔住宅，其中6000戶採「米契爾—拉瑪」(Mitchell-Lama)住宅模式，透過政府補貼與價格管制，為市民提供低於市場價的合作公寓或出租單位。

若計畫成功推動，該案將帶給西皇后區重大轉變，創造3萬個工會就業機會，並興建公園、學校與醫療診所，該案也可能成為紐約市50多年來最大規模的住房及基礎建設投資案。

但曼達尼也坦言，開發需要「許多年」才能實現。在仍在持續運作的鐵路車場上方施工，工程複雜且費用龐大。除資金外，由於美鐵擁有車場大部分產權，還須聯邦政府核准。此外，市議會與州議會也將在審批過程中扮演關鍵角色，是否支持仍屬未知。

皇后區官員對此次開發則持審慎態度。皇后區長理查茲(Donovan Richards)表示，若真能帶來大量可負擔住房，「政治立場不同也不會拒絕」。他還提出未來可在車場規畫籃球館，作為WNBA紐約自由人隊(New York Liberty)主場，以兼顧體育與社區發展。

代表該區的市議員元在熙(Julie Won)雖支持興建可負擔住房，但批評市府事前未與地方溝通，以致在白宮宣布後才知情。代表該區的聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez，AOC)則指出，該車場數十年來多次提出宏大開發藍圖，若此次真能落實，將是重大成就，前提是確保社區參與公共利益。

曾任職紐約市政府規畫局及預算局的陽邊居民羅雨翔表示，聽到這個消息非常驚訝，因當地居民害怕高密度的大樓，此前市府的規畫做得十分低密度，但考慮到如今長島市發展迅猛，不知如今是否有變。