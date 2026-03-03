房產稅擬漲 華人市政廳前抗議：恐成「壓倒駱駝的最後一根稻草」

紐約市議員莊文怡聯合多位宗教領袖、社區領袖及商業代表集會，反對市長曼達尼擬提高房產稅的提案。(記者曹馨元／攝影)

紐約市議員莊文怡聯合多位宗教領袖、社區領袖及商業代表，2日在市政廳台階前集會，反對市長曼達尼 (Zohran Mamdani)擬提高房產稅的提案；參與者批評說，在可負擔危機下，此舉對中產紐約市民更是「壓倒駱駝的最後一根稻草」。

上月，曼達尼公布新財年1270億元預算案，指出若紐約州府與州議會不同意向富人或企業加稅，市府或將考慮調升房地產稅，以填補約54億元缺口。根據預算假設，未來兩年房產稅可能上調9.5%。

莊文怡表示，曼達尼增房產稅的提案是「將人民的生活作為談判籌碼」，讓每個社區內的小房東、租客、小商家甚至老年中心都感到恐慌。代表南布碌崙選區的她指出，每次在社區舉辦食品救濟、送書包等等活動都供不應求，居民無論天氣都會排長隊等候，更凸顯如今可負擔危機的嚴重性；「市長曾承諾帶給我們一個負擔得起的紐約，現在卻以恐嚇手段逼迫工作家庭離開這座城市」。

民主黨 65D區領袖于金山則代表退休老年族群發聲，懇請曼達尼三思。他說，自己僅擁有一套非常小的公寓單位，每年要繳的地產稅高達6000元；「對於很多像我一樣的人來說，現在的稅金已經超出我們的能力範圍，如果再漲9.5%，我該哪裡去找更多的錢呢？」

準備參選州眾議員的民主黨65B區領袖王鏑指出，現今合作公寓(co-op)所需要繳納的地產稅由所在片區決定，若附近加蓋豪華公寓則會同步推高繳納比例。「地產稅繳納結構不透明帶來不公平性，我們也一直希望州府能立法解決」，王鏑說，在此情況下提高地產稅，只會加劇不公，為居住在合作公寓的長者及中低收入者帶來巨大的財務負擔。

此外，民主黨第49選區領袖謝曉瓊、第47選區領袖賀立寧、拉丁裔商會代表及雜貨店(Bodegas)聯盟代表均到場發聲。雜貨店業者指出，許多小商家都仰賴社區居民的生意，若這些居民可支配收入減少，只會為小商家帶來更大的衝擊。