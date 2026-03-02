8大道銀行遭盜領1700元 嫌犯疑為華裔 警通緝

我的頻道

記者胡聲橋╱紐約報導
未經授權從8大道銀行提取華男受害者1700元，警方通緝。(警方提供)
布碌崙(布魯克林)一名華男被另一名男子在8大道一家銀行盜取了帳戶上的1700元錢。受害華男報警後，警方於2月28日公布了嫌犯的照片。警方希望知情者及時通報相關線索，以便早日將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警66分局的轄區內。2025年11月17日上午9時27分左右，一名38歲的華裔男子接到警報稱其銀行帳戶被盜取，這名男子隨即報警。警探經進一步調查確定，一名身分不明的嫌犯使用這名華裔受害者的信息，從位於8大道5423號的摩根大通銀行提取了1700元現金。隨後，該嫌犯徒步逃離現場，去向不明。這起事件中無人受傷。

根據警方提供的照片，這名嫌犯疑似華裔男子，淺膚色，黑髮，中等身材。嫌犯最後一次出現時戴著一副寬邊棕色鏡框的眼鏡，身穿黑色帶帽冬季夾克，藍色牛仔褲和黑色運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

未經授權從8大道銀行提取華男受害者1700元，警方通緝。(警方提供)
