布碌崙元宵花車8大道遊行 中華傳統文藝展示 吸引各族裔駐足

第三屆布碌崙元宵花車大遊行2月28日在8大道舉行。(記者顏潔恩╱攝影) 顏潔恩

為迎接即將到來的元宵節，由美國亞裔社團聯會總會、布碌崙 (布魯克林)亞裔民安隊、美華總商會、美國香港總商會、以及美國中餐聯盟共同主辦的「第三屆布碌崙慶元宵節花車大遊行」，2月28日在8大道華社登場；眾多民意代表、警界、華社領袖等各界人士出席，共慶馬年元宵節。

大會以舞龍舞獅採青正式打開開幕儀式。(記者顏潔恩╱攝影) 顏潔恩

當日中午，主辦方在8大道60街設立主舞台舉辦開幕儀式，在大合照、嘉賓發言、舞獅舞龍採青之後，花車大遊行於下午1時，從主舞台往9大道方向出發；遊行隊伍走到50街後左轉，再沿50街行至7大道，然後沿7大道行至60街，之後返回8大道，沿途吸引眾多各族裔民眾紛紛駐足觀看。

活動一直延續到當日傍晚，主辦方還帶來京劇變臉、剪紙花燈、猜燈謎、接財神、吃湯圓、漢服秀、踩高蹺、書畫揮毫、以及旗袍秀等餘興節目。

第三屆布碌崙元宵花車大遊行2月28日在8大道舉行。(記者顏潔恩╱攝影) 顏潔恩

亞總會會長、大會主席陳善莊致謝出席活動的各界人士，並提到亞總會自在布碌崙成立20多年以來已舉辦無數次大型活動，很幸運每次都得以順利進行；他說，元宵節的歷史源遠流長、是華人重視的傳統節日之一，通過在海外舉辦慶祝活動，將中華文化的魅力散播之餘，還能讓當地政府更深入了解華人、由此認識並重視華人的需求。

第三屆布碌崙元宵花車大遊行2月28日在8大道舉行。(記者顏潔恩╱攝影) 顏潔恩

州眾議員鄭永佳則提到，父親是百年前從中國移民來美的華人、自己在華埠長大，當時的過新年都是在家慶祝度過，但隨著華裔人口的增長，如今已多到可以在華社舉辦大型節慶活動，實在難得；他接著說，華人從祖籍國的傳統延續至海外，希望在美年輕一代華人能夠持續發揚中華傳統文化與美德。

喜慶的財神爺人偶獲得華人民眾的青睞。(記者顏潔恩╱攝影) 顏潔恩

市議員莊文怡表示，她直到20歲才來到美國，每年的農曆新年對她而言很重要，是回家看望父母、祭祖的重要日子，她很高興看到這些傳統在美國依然傳承著；她說，自元宵街坊節於2024年首辦起，規模逐年增大、人氣也愈來愈旺，鼓勵大會接下來再接再厲、繼續帶動節慶活動在8大道華社舉行。