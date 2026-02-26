詐領聯邦醫療補助2000萬 針灸師劉君怡獲刑

紐約一名華裔針灸師利用偽造醫療紀錄等方式，詐騙聯邦白卡補助超過2000萬元。(本報資料照片)

犯有共謀健保 欺詐罪(conspiracy to commit health care fraud)的紐約華裔針灸師劉君怡(Junyi Liu，音譯，又名Jenny)，25日在紐約南區聯邦法院出庭參與量刑聽證，但法官並未當庭宣判裁決結果，僅發布命令要求封存未刪節的量刑文件。劉君怡2021年因涉嫌以虛假治療紀錄詐騙聯邦醫療補助(Medicaid)超過2000萬元而被起訴。

根據檢方指控，劉君怡被捕前曾在曼哈頓、布碌崙(布魯克林)和皇后區擁有針灸治療診所。她被控夥同多名合夥人、理療師和針灸師共同欺詐健保機構，還曾與其親屬一道，在新冠疫情 期間詐騙州府補助金。包括劉君怡在內，本案共牽涉12名被告。

起訴文件顯示，劉君怡等人在2018年至2021年間，偽造理療和針灸治療紀錄，謊稱為醫療補助受益人提供了服務，然後向為他們承保的保險 機構騙取報銷款。但據調查，被他們冒用名義騙保的患者多數都在不知情情況下接受了超出所需的過度治療，在一些情況下，部分「患者」僅前往診所簽到後便離開，甚至有的根本未曾造訪診所。在犯罪過程中，一名在起訴書中被稱為「文先生」(Victor Man，又名Mr. Wen)的被告利用其保險經紀人身分，協助賄賂保險受益人，指使他們前往劉君怡的診所虛假治療。

此外，劉君怡及其親屬在新冠疫情期間提供虛假證明，向紐約州勞工廳騙取失業救濟金。經調查，她本人在疫情期間其實一直未停止工作，另一名涉嫌騙保的親屬則在紐約疫情最嚴重時躲在中國，根本不符合救濟資格。

現年72歲的劉君怡被捕後，共被控五項罪名。她2025年3月與檢方簽署認罪協議，同意承認犯有一項共謀健保欺詐罪，並向聯邦賠償非法所得2385萬5425元、向紐約州賠償4萬75元，同時支付1536萬8171元罰金，以換取輕判。

25日量刑聽證結束後，南區聯邦法官斯韋恩(Laura Swain)發布命令，稱應控、辯雙方共同要求，將封存未刪節版的量刑文件，以便保護其中所涉及的個人身分信息和醫療紀錄等敏感資訊。斯韋恩未當庭宣布量刑結果。