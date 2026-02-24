我的頻道

史詩級暴風雪來襲 中央公園積雪達20吋 學校周二恢復到校上課

記者曹馨元／紐約報導
紐約中央公園積雪超過19吋，民眾雖然出行困難，但難得可以享受滑雪之樂。（路透）
22日開始的史詩級紐約市暴風雪正如氣象預報所言，成為美東北地區近十年來遭遇的最大規模降雪。23日下午，隨著暴雪逐步結束，全市大部分地區的積雪已達16至19吋，並造成近3000住戶停電、逾300起樹木倒塌事件。

紐約市學童23日因暴雪停課一天，但市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，公立學校學生將於24日(周二)恢復到校上課。

根據國家氣象局(NWS)的數據，全市絕大部分地區的積雪均超過16吋；至下午1時，曼哈頓中央公園(Central Park)已有19.7吋積雪，甘迺迪國際機場(JFK)積雪為19.8吋，拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)積雪更超過22吋。

與此同時，新州及長島的降雪量較紐約市更大。下午1時降雪仍持續之時，長島部分地區及新澤西紐瓦克(Newark)的積雪已超過27吋。

23日午間，市長曼達尼按原計畫宣布解除全市交通禁令，恢復非必要車輛上路。長島蘇福克郡(Suffolk County)則因雪勢嚴重，將交通禁令延長至當日下午3時30分。

在基礎設施方面，本次暴風雪造成的最嚴重斷電發生在皇后區羅卡威(The Rockaways)，一度影響約1萬1000人，所幸大部分電力已於23日下午恢復。不過，截至當日中午，全市仍有近3000戶聯合愛迪生(Con Edison)用戶停電。

此外，紐約市緊急事務管理局(NYCEM)局長法瑞爾(Christina Farrell)指出，目前已接獲超過300起樹木倒塌報告；隨著民眾開始外出，預計報案量將持續增加。市府已出動「倒樹處理小組」與公園局協力排除障礙。

而長島受災情況更為嚴重，至23日下午2時，強風暴雪導致超過1萬2000名PSEG用戶停電；該電力公司發言人則表示，自22日中午起，已為逾1萬5000名用戶解決停電問題。

這場暴風雪也使紐約大都會區的三大機場陷入幾乎癱瘓狀態。其中，甘迺迪機場離境航班取消率達89%，入境航班取消率87%；拉瓜地亞機場進出港航班取消率幾乎達100%，總計逾1000架次航班取消；紐瓦克機場(Newark Airport)入境航班取消率為91%，離境航班取消率達85%。

市清潔局(DSNY)已投入大量資源清理積雪，並與交通局(DOT)通力合作。目前，市府持續開放招募緊急鏟雪臨時工，並將時薪提漲至30元，可於24日(周二)早晨9時至晚8時前往全市任何一處衛生局車庫(Sanitation Garage)辦理登記。

紐約市連續兩天降雪堪稱「史詩級」，降雪規模為美東北地區近十年來最大。(記者曹馨元...
至23日下午，紐約市大部分地區的積雪達16至19吋。圖為皇后區新鮮草原的積雪。(...
