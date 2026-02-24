聯邦禁令限縮移民商業駕照 紐約數百司機生計受衝擊

紐約州車輛管理局近日收緊商業駕照核發規定，不少原本可報考大貨車與巴士駕照的移民，突然被告知資格不符。(美聯社)

紐約州 車輛管理局(DMV)近日依據聯邦政府 要求，收緊商業駕照(Commercial Driver's License,CDL)核發規定，不少原本可報考大貨車與巴士駕照的移民 ，突然被告知資格不符。消息很快在卡車業界與移民社區傳開，引發震盪。

這波政策轉向，與川普政府交通部對紐約發出的警告直接相關。聯邦指控州政府「違規」向部分無合法身分或僅持短期簽證者發放商業駕照，要求30天內改善，否則將扣留7300萬元聯邦公路經費，甚至不排除對紐約CDL系統「全面除證」(total decertification)。

聯邦公路運輸安全管理局(FMCSA)已通過最終規則，將自3月16日起限縮非公民取得「非居留CDL」的資格。未來僅持H-2A農業工、H-2B非農業臨時工或E-2投資人等特定簽證者，方可申請或更新商業學習許可(CLP)與CDL。過去憑就業授權卡(EAD)即可報考重型車駕照的做法，將不再適用。

紐約州已全面撤銷，並暫停向包括合法永久居民在內的非美國公民核發及續期商業駕駛執照(CDL)。州府表示，新規適用於所有新申請者與既有執照持有者，使州內核發制度將完全符合聯邦對商業駕駛資格的規範。不僅卡車，連校車與大都會運輸署(MTA)車輛司機也受到影響，工會組織批評州長霍楚(Kathy Hochul)讓步的舉動將不僅對依法工作的司機不公，更有可能加劇校車司機的人力缺口，進而影響校車接送。

卡車運輸業原本就面臨司機短缺。全國約兩成卡車司機為移民，雖然非居留CDL約占總證照5%，但在長途運輸與部分細分市場占比更高。業界人士擔心，在聯邦施壓與新規同步上路下，紐約的人力缺口恐進一步擴大，物流成本與物價可能隨之攀升。

在長島與皇后區，一些華裔與亞裔移民原本準備報考CDL，如今卻在資格審核階段被擋下。一名司機說，自己投入數千元上課、練習路考，就是看準卡車業缺人、收入較穩定，「現在突然說不能考，真的措手不及。房貸、孩子學費都指望這份工作。」

紐約州府表示將在期限內回函聯邦政府，但尚未說明是否撤銷既有證照。多個勞工與移民團體已展開協調與遊說，希望在交通安全與就業權益之間取得平衡。