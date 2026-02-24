我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

聯邦禁令限縮移民商業駕照 紐約數百司機生計受衝擊

記者戴慈慧、馬璿／紐約報導
紐約州車輛管理局近日收緊商業駕照核發規定，不少原本可報考大貨車與巴士駕照的移民，突然被告知資格不符。(美聯社)
紐約州車輛管理局近日收緊商業駕照核發規定，不少原本可報考大貨車與巴士駕照的移民，突然被告知資格不符。(美聯社)

紐約州車輛管理局(DMV)近日依據聯邦政府要求，收緊商業駕照(Commercial Driver's License,CDL)核發規定，不少原本可報考大貨車與巴士駕照的移民，突然被告知資格不符。消息很快在卡車業界與移民社區傳開，引發震盪。

這波政策轉向，與川普政府交通部對紐約發出的警告直接相關。聯邦指控州政府「違規」向部分無合法身分或僅持短期簽證者發放商業駕照，要求30天內改善，否則將扣留7300萬元聯邦公路經費，甚至不排除對紐約CDL系統「全面除證」(total decertification)。

聯邦公路運輸安全管理局(FMCSA)已通過最終規則，將自3月16日起限縮非公民取得「非居留CDL」的資格。未來僅持H-2A農業工、H-2B非農業臨時工或E-2投資人等特定簽證者，方可申請或更新商業學習許可(CLP)與CDL。過去憑就業授權卡(EAD)即可報考重型車駕照的做法，將不再適用。

紐約州已全面撤銷，並暫停向包括合法永久居民在內的非美國公民核發及續期商業駕駛執照(CDL)。州府表示，新規適用於所有新申請者與既有執照持有者，使州內核發制度將完全符合聯邦對商業駕駛資格的規範。不僅卡車，連校車與大都會運輸署(MTA)車輛司機也受到影響，工會組織批評州長霍楚(Kathy Hochul)讓步的舉動將不僅對依法工作的司機不公，更有可能加劇校車司機的人力缺口，進而影響校車接送。

卡車運輸業原本就面臨司機短缺。全國約兩成卡車司機為移民，雖然非居留CDL約占總證照5%，但在長途運輸與部分細分市場占比更高。業界人士擔心，在聯邦施壓與新規同步上路下，紐約的人力缺口恐進一步擴大，物流成本與物價可能隨之攀升。

在長島與皇后區，一些華裔與亞裔移民原本準備報考CDL，如今卻在資格審核階段被擋下。一名司機說，自己投入數千元上課、練習路考，就是看準卡車業缺人、收入較穩定，「現在突然說不能考，真的措手不及。房貸、孩子學費都指望這份工作。」

紐約州府表示將在期限內回函聯邦政府，但尚未說明是否撤銷既有證照。多個勞工與移民團體已展開協調與遊說，希望在交通安全與就業權益之間取得平衡。

世報陪您半世紀

移民 紐約州 聯邦政府

上一則

紐約州擬准酒莊售低劑量大麻飲料 大麻零售業反彈

下一則

紐約市交通禁令解除 周二恢復到校上課 市議員認應遠距教學
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重
衛報：去年進入美國遣返程序的大多數移民 從未被定罪

衛報：去年進入美國遣返程序的大多數移民 從未被定罪
國土安全部追查入籍前曾在聯邦、州、地方選舉投票的公民

國土安全部追查入籍前曾在聯邦、州、地方選舉投票的公民
英媒：安德魯隨扈 曾為艾普斯坦紐約寓所晚宴維安

英媒：安德魯隨扈 曾為艾普斯坦紐約寓所晚宴維安

熱門新聞

紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
由於暴風雪即將過境，全市公立學校將於23日(周一)關閉，且線上遠距教學也將暫停。(記者曹馨元╱攝影)

暴風雪來襲 紐約市周一停課放假 2019年來首見

2026-02-22 13:59

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課