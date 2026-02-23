紐、新、康3州進入緊急狀態 華人備戰暴風雪 提前搶購物資

暴風雪來襲前，紐約居民緊急搶購物資以便居家躲雪。圖為被搶空的超市櫃檯。(記者許君達╱攝影)

紐約地區迎來一個月內第二次強降雪天氣，紐、新、康三州均從22日起宣布進入緊急狀態，敦促軍民非必要不出門。降雪開始前，各地的超市出現搶購潮，而部分地區的雪鏟和雪鹽等物資也被售空。

此波暴風雪 天氣，根據國家氣象服務局(NWS)，包括紐約市 在內的三州沿海地區將迎來17至24吋的降雪總量，海岸地帶最高陣風風力可達每小時60哩，預計本輪暴風雪天氣將一直持續至23日(周一)晚6時左右。而紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)22日宣布紐約市進入緊急狀態：為保證市民安全和應急工作，在22日晚9時至23日中午12時之間，全市街道、橋梁和隧道將限制私家車輛非必要出行。

面對來勢洶洶的暴風雪，華人 王先生選擇在降雪來襲前的21日集中採購物資，以備至少將持續兩日的居家生活。據他觀察，平日常去的超市停車場異常擁擠，出現了平日難得一見的一位難求狀況，平時僅開放一半的收銀台當日亦全部打開。不過超市內的貨品供應比較充足，除了麵包所剩不多外，其他時效性較強的新鮮蔬果和肉類均未出現空架現象。

這與上次強降雪前行成顯著對比，他一個月前在同一家超市搶購食物時，大量貨架被搶空，一度讓他覺得彷彿回到了新冠疫情剛剛爆發的時候。王先生認為，經過了第一次的恐慌後，人們的心態也許已變得更從容了。

華人葉女士則並未加入雪前採購的人潮，因為農曆新年剛剛過完，家中還存有不少籌備年夜飯時留下的食材，簡單煮一煮就足以度過因雪居家的時光。

不過，即使做好了萬全的準備，一些居家者依舊有各自的煩惱。狗主人陳小姐表示，自家小狗屬於精力旺盛型，每天最少需要遛兩次，每次還要確保充足的時間陪跑或陪玩。但問題是，狗不會理睬人類的緊急狀態令，因此即使是這種暴風雪天氣，也必須風雨無阻地出門遛狗，而且在惡劣天氣下撿拾狗的排泄也比平時更加艱難。如果偷懶不遛狗，「狗會在家一直罵我」。

而家住新澤西的華人June的煩惱則是停車。據介紹，新州大部分市鎮的街邊停車規定比紐約市嚴格得多，遇到大雪等特殊天氣，地方政府還有可能在特定情況下將停在路邊的私家車無預警拖走以便除雪。June合法停在路邊的車就在上個月的強降雪後被拖走，被迫繳了一大筆費用才取回車輛，而他認為當地市政府涉嫌行政違法，正在準備與其對簿公堂。結果，「法庭還沒上，恐怕又要準備一筆拖車費了」，這讓他即使居家也難安心，總有種焦慮催促他出門去看看車還在不在。