法拉盛農曆新年遊行 華人帶娃體驗年味 也出現示威聲浪

沿途觀賞民眾人山人海，街道兩旁早早站滿等候人群，氣氛十分熱鬧。(記者高雲兒╱攝影)

2026年農曆新年遊行21日在法拉盛 舉行，除浩大遊行隊伍成為焦點外，沿途觀賞民眾人山人海，街道兩旁早早站滿等候人群，氣氛十分熱鬧。不過，遊行過程中亦出現抗議聲浪，當部分官員隊伍行經遊行路段時，沿途有多個團體聚集高喊口號表達訴求，現場一度聲浪高漲，部分鼓樂聲與慶祝聲被口號聲掩蓋，遊行隊伍短暫放緩。

當日友聯街、三福大道及緬街沿線已聚集不少民眾提前卡位，家住法拉盛的張先生帶著兩名孩子在人行道旁等候，他表示，每年都會來看遊行，「小孩在美國長大，平時很少有機會看到這樣的傳統活動，帶他們來感受一下過年的氣氛很重要。」

上午不到10時，友聯街、三福大道及緬街沿線已聚集不少民眾提前卡位。(記者高雲兒╱攝影)

在法拉盛圖書館前舞台一帶，人潮更為密集。(記者高雲兒╱攝影)

沿途觀賞民眾人山人海，街道兩旁早早站滿等候人群，氣氛十分熱鬧。(記者高雲兒╱攝影)

在法拉盛圖書館前舞台一帶，人潮更為密集，不少民眾特意選擇在此等候，希望能近距離觀看花車與舞龍舞獅表演。從艾姆赫斯特專程來的王女士表示，是看到社區通知和社群媒體發布的消息後特地前來，「朋友圈和群組一直在提醒今天有遊行，我覺得一定要來看看。哪裡都沒有年味了，來看看遊行感覺特別有年味。」

現場不少不同族裔居民也加入觀賞行列。一位住在法拉盛的阿根廷 男士說，「這不只是華人 的節日，感覺整個社區都在慶祝。」

在法拉盛圖書館前舞台一帶，人潮更為密集。(記者高雲兒╱攝影)

沿途觀賞民眾人山人海，街道兩旁早早站滿等候人群，氣氛十分熱鬧。(記者高雲兒╱攝影)

沿途觀賞民眾人山人海，街道兩旁早早站滿等候人群，氣氛十分熱鬧。(記者高雲兒╱攝影)

但遊行過程中曾短暫出現抗議聲浪，有團體趁著民意代表行經時大喊口號表達需求，帶著孩子來觀賞的張先生表示，理解民眾有表達意見的權利，但認為節慶場合出現對立聲音略顯突兀，「本來氣氛很好，突然變成大家在喊口號，有點影響小朋友的感受」。警方在現場維持秩序，遊行最終順利完成全程，未發生重大衝突。

遊行過程中亦出現抗議聲浪。(記者高雲兒╱攝影)

針對抗議情況，主辦方法拉盛華人工商促進會(FCBA)首席顧問杜彼得表示，他認為部分示威行動反映出「揮之不去的反猶太現象，以及激進進步反發展的思潮」，並指出背後隱約有政治力量介入。不過他強調，主辦單位舉辦的是慶祝文化的活動，無意與任何團體發生衝突，也不會因此改變活動初衷。