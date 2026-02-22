我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

法拉盛農曆新年遊行 華人帶娃體驗年味 也出現示威聲浪

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
沿途觀賞民眾人山人海，街道兩旁早早站滿等候人群，氣氛十分熱鬧。(記者高雲兒╱攝影)
沿途觀賞民眾人山人海，街道兩旁早早站滿等候人群，氣氛十分熱鬧。(記者高雲兒╱攝影)

2026年農曆新年遊行21日在法拉盛舉行，除浩大遊行隊伍成為焦點外，沿途觀賞民眾人山人海，街道兩旁早早站滿等候人群，氣氛十分熱鬧。不過，遊行過程中亦出現抗議聲浪，當部分官員隊伍行經遊行路段時，沿途有多個團體聚集高喊口號表達訴求，現場一度聲浪高漲，部分鼓樂聲與慶祝聲被口號聲掩蓋，遊行隊伍短暫放緩。

當日友聯街、三福大道及緬街沿線已聚集不少民眾提前卡位，家住法拉盛的張先生帶著兩名孩子在人行道旁等候，他表示，每年都會來看遊行，「小孩在美國長大，平時很少有機會看到這樣的傳統活動，帶他們來感受一下過年的氣氛很重要。」

上午不到10時，友聯街、三福大道及緬街沿線已聚集不少民眾提前卡位。(記者高雲兒╱...
上午不到10時，友聯街、三福大道及緬街沿線已聚集不少民眾提前卡位。(記者高雲兒╱攝影)

在法拉盛圖書館前舞台一帶，人潮更為密集。(記者高雲兒╱攝影)
在法拉盛圖書館前舞台一帶，人潮更為密集。(記者高雲兒╱攝影)

沿途觀賞民眾人山人海，街道兩旁早早站滿等候人群，氣氛十分熱鬧。(記者高雲兒╱攝影...
沿途觀賞民眾人山人海，街道兩旁早早站滿等候人群，氣氛十分熱鬧。(記者高雲兒╱攝影)

在法拉盛圖書館前舞台一帶，人潮更為密集，不少民眾特意選擇在此等候，希望能近距離觀看花車與舞龍舞獅表演。從艾姆赫斯特專程來的王女士表示，是看到社區通知和社群媒體發布的消息後特地前來，「朋友圈和群組一直在提醒今天有遊行，我覺得一定要來看看。哪裡都沒有年味了，來看看遊行感覺特別有年味。」

現場不少不同族裔居民也加入觀賞行列。一位住在法拉盛的阿根廷男士說，「這不只是華人的節日，感覺整個社區都在慶祝。」

在法拉盛圖書館前舞台一帶，人潮更為密集。(記者高雲兒╱攝影)
在法拉盛圖書館前舞台一帶，人潮更為密集。(記者高雲兒╱攝影)

沿途觀賞民眾人山人海，街道兩旁早早站滿等候人群，氣氛十分熱鬧。(記者高雲兒╱攝影...
沿途觀賞民眾人山人海，街道兩旁早早站滿等候人群，氣氛十分熱鬧。(記者高雲兒╱攝影)

沿途觀賞民眾人山人海，街道兩旁早早站滿等候人群，氣氛十分熱鬧。(記者高雲兒╱攝影...
沿途觀賞民眾人山人海，街道兩旁早早站滿等候人群，氣氛十分熱鬧。(記者高雲兒╱攝影)

但遊行過程中曾短暫出現抗議聲浪，有團體趁著民意代表行經時大喊口號表達需求，帶著孩子來觀賞的張先生表示，理解民眾有表達意見的權利，但認為節慶場合出現對立聲音略顯突兀，「本來氣氛很好，突然變成大家在喊口號，有點影響小朋友的感受」。警方在現場維持秩序，遊行最終順利完成全程，未發生重大衝突。

遊行過程中亦出現抗議聲浪。(記者高雲兒╱攝影)
遊行過程中亦出現抗議聲浪。(記者高雲兒╱攝影)

針對抗議情況，主辦方法拉盛華人工商促進會(FCBA)首席顧問杜彼得表示，他認為部分示威行動反映出「揮之不去的反猶太現象，以及激進進步反發展的思潮」，並指出背後隱約有政治力量介入。不過他強調，主辦單位舉辦的是慶祝文化的活動，無意與任何團體發生衝突，也不會因此改變活動初衷。

世報陪您半世紀

法拉盛 華人 阿根廷

上一則

小房東搞懂租務法規避免糾紛 專家解惑

下一則

法拉盛農曆新年遊行30周年 50輛花車、上千人參與 民意代表慶賀
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約法拉盛新春遊行適逢30周年 50輛花車、上千人參與

紐約法拉盛新春遊行適逢30周年 50輛花車、上千人參與
陽光稅務位於法拉盛王子中心六樓 廿年豐富經驗敬請認明報稅

陽光稅務位於法拉盛王子中心六樓 廿年豐富經驗敬請認明報稅
華人家長會攜法拉盛圖書館 親子做燈籠

華人家長會攜法拉盛圖書館 親子做燈籠
Crazylive Inc. 新春送現⾦好禮慶祝「 學美股出租」業務快速發展

Crazylive Inc. 新春送現⾦好禮慶祝「 學美股出租」業務快速發展

熱門新聞

紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
紐約市府將恢復對未區別有機垃圾和普通垃圾的住宅和建築罰款。(市長辦公室提供)

紐約生存手冊╱垃圾回收堆肥計畫 違規將開罰

2026-02-18 07:14
紐約市民可能於本周末迎接最後一波「冬天的尾巴」，隨後便會有較往年更溫暖、更少雨的春季。(記者曹馨元╱攝影)

周末恐再降雪 隨後紐約將迎來少見暖春

2026-02-20 06:15

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我