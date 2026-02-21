我的頻道

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

達暫定協議 長老會醫院護士40天罷工落幕

記者范航瑜／紐約報導
紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian)與護士工會20日清晨表示，雙方已就結束罷工達成暫定協議。數千名護士最快將於下周重返工作崗位。自此紐約市四所醫院已全部與工會達成協議，長達一個半月的歷史性罷工終於要畫上句點。

紐約長老會醫院20日清晨發表聲明表示，已透過調解員與工會達成暫定和解，院方對護士深表尊重，對此結果感到欣慰。紐約州護士協會(New York State Nurses Association)指出，約4200名會員在此次罷工中達成協議。工會將於本周末進行合約批准投票，若獲通過，護士將於下周復工。

工會表示，暫定協議內容包括強化並可執行的安全人手配置標準、增加護士人手、加強防範職場暴力措施，以及針對人工智慧的保障條款。協議同時保留醫療福利，並在三年合約期間加薪超過12%。

紐約州護士協會主席哈根斯(Nancy Hagans)表示，護士在過去一個半月不畏多年罕見的嚴寒天氣，在寒風、冰雪中與工會成員並肩抗議，拒絕在病患照護上妥協，成功阻止院方削減照護品質，並爭取到更嚴格的人手配置比例、加強職場暴力防護，以及維持前線護士無需額外自付費用的醫療福利。「私營部門護士的成果將改善病患照護，其堅持與韌性也向全球展現護士的力量」。

紐約長老會護士於1月12日發起罷工，當時與蒙特菲奧里醫療中心(Montefiore)、西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)、西奈山晨邊高地院區(Mount Sinai Morningside)及西奈山西院區(Mount Sinai West)護士同步行動。後三家醫院已於本月15日各自批准三年合約並重返工作崗位。工會稱，這是紐約市歷來規模最大、時間最長的護士罷工之一。

