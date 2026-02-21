川普向霍楚保證 紐約不會有明州式ICE突襲

紐約州長霍楚20日在華府出席全國州長協會會議時表示，川普總統向她保證，聯邦政府不會在紐約市展開明尼蘇達式的移民及海關執法局(ICE)行動。圖為霍楚日前在紐約州舉辦公共安全發布會。(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)20日在華府出席全國州長協會(National Governors Association)會議時表示，川普 (Donald Trump)總統向她保證，聯邦政府不會在紐約市展開明尼蘇達式的移民及海關執法局(ICE )行動。

霍楚19日前往華盛頓特區，出席全國州長協會年度會活動。根據彭博記者賈斯汀(Raga Justin)報導，霍楚說，川普20日上午在白宮對州長們表示，「除非霍楚打電話來說『我想讓你來紐約』，否則我不會來紐約。」

霍楚此行正值州府與川普政府關係緊張之際，川普政府近來削減了多個藍州的聯邦撥款。這場匯集各州州長的年度會議今年也同樣籠罩在爭議中。

在明尼蘇達兩起ICE殺人事件後，民眾對ICE及川普的移民打擊政策支持率也大幅下滑，霍楚的立場也明顯轉變。霍楚過去曾宣傳紐約州正與聯邦合作追捕有犯罪紀錄的移民，如今她提出提案，擬限制地方政府與ICE的合作。

本周稍早，聯邦法院裁決要求川普政府釋出近1億3000萬元凍結資金，用於「門戶項目」(Gateway Project)。這項總額160億元的計畫在資金遭凍結後曾數月陷入停滯。

多項社會安全網計畫與其他基礎建設項目，包括第二大道地鐵工程、汙水與供水系統整修，也面臨聯邦撥款受限。專注於紐約經濟議題的智庫「聯邦政策研究所」(Federal Policy Institute)預測，川普「大又美新法」(One Big, Beautiful Bill)所實施的撥款削減，將使紐約州在2027財政年度損失80億元。