我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

為拍抖音翻越皇后區大橋 1少年失足重傷 2被控

記者戴慈慧／紐約報導
三名青少年疑為拍攝抖音影片，攀爬皇后區大橋橋體結構，卻釀成重大意外。(記者劉梓祁／攝影)
三名青少年疑為拍攝抖音影片，攀爬皇后區大橋橋體結構，卻釀成重大意外。(記者劉梓祁／攝影)

三名青少年疑為拍攝抖音(TikTok)「挑戰」影片，日前攀爬皇后區大橋(Queensboro Bridge)橋體結構，卻釀成重大意外。一名16歲少年失足墜落約50呎，重傷送醫；另兩名同伴20日被警方逮捕並提出指控。

警方表示，事件發生於16日下午約5時45分，地點在皇后區端橋面附近。初步調查顯示，三名少年翻越圍欄，闖入一般民眾不得進入的橋梁鋼架區域，疑似為拍攝抖音影片而攀爬至高處。期間16歲少年失足，從橋體內部結構墜入下方一處狹窄鋼製井道內，深度約50呎。

由於井道空間狹小、位置複雜，救援難度極高。紐約市消防局出動約75名救援人員與10輛救援車輛，救援人員必須在有限空間內固定傷者，再以繩索系統緩慢將其吊升至橋面。整個過程歷時數小時，期間一度封鎖部分橋面交通。

傷者被救出時出現低體溫與大量失血情況，隨即送往紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian)救治。據家屬透過募款頁面表示，少年傷勢嚴重，需接受多項手術與長期復健，目前情況仍屬危殆但穩定。

警方20日指出，同行的14歲與15歲少年已被逮捕。14歲少年被控魯莽危害安全及非法侵入等罪名，15歲少年則被控非法侵入。兩人均為未成年人，姓名未對外公布。

網路上流傳的請願書與相關貼文聲稱，傷者墜落後一度受困呼救，但同伴未即時報警，甚至拍攝畫面，引發輿論撻伐。警方表示，相關細節仍在調查中，暫未證實網路傳言內容。

世報陪您半世紀

皇后區 抖音 紐約市

上一則

暴雪後狗屎遍地投訴暴增94% 布碌崙重災

下一則

調升房產稅補預算 市議長反對
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

周末好去處／春節活動熱潮不斷 全家大小一同欣賞舞獅、參與手作過新年

周末好去處／春節活動熱潮不斷 全家大小一同欣賞舞獅、參與手作過新年
皇后區土地公聽會： 法拉盛擬建12樓住宅

皇后區土地公聽會： 法拉盛擬建12樓住宅
皇后區第七社委會 台裔鄺迺智當選副主席

皇后區第七社委會 台裔鄺迺智當選副主席
孟昭文爭取 皇后區獲1800萬經費

孟昭文爭取 皇后區獲1800萬經費

熱門新聞

紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
紐約市府將恢復對未區別有機垃圾和普通垃圾的住宅和建築罰款。(市長辦公室提供)

紐約生存手冊╱垃圾回收堆肥計畫 違規將開罰

2026-02-18 07:14
紐約市長曼達尼17日公布1270億元預算案，並表示若州府未對高收入者或企業加稅，市府或將調升房產稅，以填補數十億元財政缺口。(美聯社)

曼達尼擬大漲房產稅9.5% 盟友也反對「完全不可接受」

2026-02-18 14:21

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」