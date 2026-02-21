為拍抖音翻越皇后區大橋 1少年失足重傷 2被控

三名青少年疑為拍攝抖音影片，攀爬皇后區大橋橋體結構，卻釀成重大意外。(記者劉梓祁／攝影)

三名青少年疑為拍攝抖音 (TikTok)「挑戰」影片，日前攀爬皇后區 大橋(Queensboro Bridge)橋體結構，卻釀成重大意外。一名16歲少年失足墜落約50呎，重傷送醫；另兩名同伴20日被警方逮捕並提出指控。

警方表示，事件發生於16日下午約5時45分，地點在皇后區端橋面附近。初步調查顯示，三名少年翻越圍欄，闖入一般民眾不得進入的橋梁鋼架區域，疑似為拍攝抖音影片而攀爬至高處。期間16歲少年失足，從橋體內部結構墜入下方一處狹窄鋼製井道內，深度約50呎。

由於井道空間狹小、位置複雜，救援難度極高。紐約市 消防局出動約75名救援人員與10輛救援車輛，救援人員必須在有限空間內固定傷者，再以繩索系統緩慢將其吊升至橋面。整個過程歷時數小時，期間一度封鎖部分橋面交通。

傷者被救出時出現低體溫與大量失血情況，隨即送往紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian)救治。據家屬透過募款頁面表示，少年傷勢嚴重，需接受多項手術與長期復健，目前情況仍屬危殆但穩定。

警方20日指出，同行的14歲與15歲少年已被逮捕。14歲少年被控魯莽危害安全及非法侵入等罪名，15歲少年則被控非法侵入。兩人均為未成年人，姓名未對外公布。

網路上流傳的請願書與相關貼文聲稱，傷者墜落後一度受困呼救，但同伴未即時報警，甚至拍攝畫面，引發輿論撻伐。警方表示，相關細節仍在調查中，暫未證實網路傳言內容。