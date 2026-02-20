華埠連環殺遊民案 男子謀殺罪名成立

我的頻道

記者劉梓祁／紐約報導
2019年在華埠連環殺害多名遊民的男子桑托斯(Randy Rodriguez Santos)謀殺罪名成立。(本報檔案照)
2019年在華埠連環殺害多名遊民的男子桑托斯(Randy Rodriguez Santos)謀殺罪名成立。(本報檔案照)

曼哈頓陪審團19日裁定，2019年在華埠連環殺害多名遊民的男子桑托斯(Randy Rodriguez Santos)謀殺罪名成立；陪審團一致認定其為蓄意行凶，駁回辯方以「精神疾病或精神缺陷」為由主張無罪的說法。

案件在當天上午進入陪審團審議(deliberation)程序後，陪審團不到一天即作出裁決。預計法官將於4月宣判，最高可面臨終身監禁。此案四名死者包括華裔遊民郭全(Chun Kwok)及曼森(Anthony L. Manson)、比列加斯(Nazario A. Vazquez Villegas)與卡馬諾(Florencio Moran Camano)，年齡介於30餘歲至80餘歲之間。

案件當年震驚華埠社區。檢方指出，案件發生於2019年10月1日凌晨約2時，桑托斯當時手持一根重約15磅的金屬鐵條，在華埠街頭靠近正在熟睡的遊民，連續猛擊其頭部。整起襲擊事件在短短數分鐘內發生，並被監視器畫面拍下，另有一名男子逃脫。

據旁聽庭審的社區人士陳家齡(Karlin Chan)描述，宣判時，桑托斯坐在被告席上，透過耳罩式耳機聆聽翻譯，聽取陪審團團長宣讀裁決結果。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室表示，桑托斯在犯案前一周，曾於曼哈頓雀兒喜(Chelsea)作「行凶預演」，當時以棍棒攻擊一名熟睡男子，但因路人介入而未釀成命案。約一周後，他再度行動，並刻意尋找凶器。

辯方在審理期間主張，桑托斯患有思覺失調症(schizophrenia)，案發時聽到幻聽，缺乏判斷自身行為道德對錯的能力，並誤以為必須殺害40人才能保命，因此應被裁定精神疾病無罪。

但檢方反駁指出，被告的精神疾病程度不足以使其無法理解自身行為的性質與後果。檢方在陪審團退庭前強調，「即便他患有精神疾病，他的大腦仍運作良好，足以理解自己當天在做什麼」。

案發後，陳家齡認領了83歲郭全的遺體，並與華人善終基金會(Celestial Love Foundation)一同處理後事、安葬立碑。陳家齡表示，當年案件發生時，整個社區都在睡夢中，事後得知消息令各界深感震驚。他坦言，自己並不認識郭全，但因其為遊民、亦無家屬出面處理後事，遂主動聯絡善終會協助安排其喪葬事宜。

陳家齡表示，桑托斯四項謀殺罪全部成立，是「令人欣慰的結果」。他坦言，過去曾憂心陪審團若以精神失常為由裁定無罪，桑托斯僅被送往治療機構，未來可能重返社會；如今判決確立，相信桑托斯將終身無法再走上街頭傷害任何人。

遊民 華埠 曼哈頓

