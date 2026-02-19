我的頻道

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

聯邦資金解凍…哈德遜河鐵路隧道「門戶計畫」下周復工

記者許君達／紐約報導
川普政府遵照法庭命令，全額撥付了所拖欠的哈德遜河隧道工程項目資金，該項目預計下周復工；圖為隧道工程2026年1月的最新進度照。(Gateway Program提供)
川普政府遵照法庭命令，全額撥付了所拖欠的哈德遜河隧道工程項目資金，該項目預計下周復工；圖為隧道工程2026年1月的最新進度照。(Gateway Program提供)

負責建設跨哈德遜河鐵路隧道的「門戶計畫」(Gateway Program)18日表示，川普政府已解凍了此前凍結並拖欠的全部聯邦資金，預計工程將於下周重啟。

「門戶計畫」負責人說，川普政府自從去年10月開始凍結聯邦撥款起，至今已拖欠2億500萬元，目前該筆資金已全額完成了撥付。項目方正在與承包商討論下一步的資金部署和復工日程，預計下周重新開工。紐約州霍楚(Kathy Hochul)也在社群平台上發文證實。霍楚表示，繼17日釋出7700萬元後，聯邦當局已在次日撥付了剩餘的1億2700萬元拖欠資金。

「門戶計畫」旨在擴建進出紐約的「東北走廊」客運鐵路，其主要工程包括一條跨越哈德遜河的全新雙線隧道以及聯絡紐約和新州交通樞紐紐瓦克之間的雙線鐵路，此外還會徹底整修超過百年歷史且曾遭珊迪颶風嚴重損毀的現有隧道以及位於席卡克斯(Secaucas)換乘站的聯絡線。完工後，從紐約至紐瓦克間的客運鐵路將擴展至雙向四線，極大提升紐新兩州間的通勤火車和紐約至華府間的客運運力。該工程總預算達160億元，由聯邦和紐新兩州共同籌資。

川普政府去年10月起以審查工程是否違反「反DEI政策」為由，叫停了這項由拜登政府時期簽署的長期撥款承諾、並凍結資金至今。今年2月初，項目資金耗盡，被迫停工，兩州千餘名工人立即失業。紐約州和新澤西州在2月3日聯合起訴聯邦政府，指控其凍結資金的行為違法，法庭隨後下達臨時禁制令。此後川普政府以上訴為由，將禁制令的生效日期拖延了三日，但最終還是遵照生效後的法庭命令、恢復了撥款。

在恢復撥款後，川普總統在社群平台繼續發文批評該工程，並表示聯邦不會為超支的預算埋單。參與起訴的紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)則發布聲明，表示凍結資金是徹頭徹尾的違法行為，她的團隊將繼續保持警惕並在法庭奮戰，以確保該資金未來不會再次中斷。

川普 紐約州 霍楚

