聯邦再撥7700萬 門戶隧道仍未復工

聯邦政府再度撥付先前遭凍結的7700萬元門戶計畫(Gateway)資金，但哈德遜河新隧道工程仍未恢復施工。(取自門戶計畫官網)

聯邦政府 17日再度撥付了先前遭凍結的7700萬元門戶計畫(Gateway)資金，但哈德遜河新隧道工程仍未恢復施工。紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)同日與工人會面，聲援工人並要求聯邦全面撥款。

這筆款項屬於聯邦法官裁定須釋出的2億500萬元中的第二筆。紐約州與新澤西州 檢察長提告後，法院要求川普 政府解凍資金。聯邦政府去年10月暫停已核撥的經費，本月初門戶發展委員會表示信貸額度耗盡，工程被迫停工。

委員會目前仍未公布工人可重返工地的時間。發言人貝克哈特(Molly Beckhardt)表示，施工仍處暫停狀態，正與承包商研議如何最有效運用資金，盡快恢復部分工程並讓工人復工。

州建築與營造業工會聯盟主席拉巴貝拉(Gary LaBarbera)17日在集會中指出，工程需要穩定資金才能重回正軌，兩億元在數十億元規模的計畫中仍屬有限，反覆停工將拖延進度並增加成本，呼籲聯邦政府盡快釋出全部款項。

總投資160億元的門戶計畫是全美最大公共工程之一，目標為取代現有逾百年、供新澤西運輸局與美鐵列車進出曼哈頓賓州車站使用的老舊隧道，新增一條雙線鐵路隧道，滿足紐約與新澤西、費城直至華府之間逐漸增長的客運需求。項目總投資達160億元，2024年得到拜登政府的注資承諾並開工，全部工程預計2040年完成。

川普總統日前在Truth Social發文稱該計畫將成為未來的「浪費工程」，並警告若未立即加強規畫與管理，將出現成本超支並對區域財政造成衝擊。據路透報導，川普曾在1月提出，若民主黨支持者同意把華盛頓杜勒斯機場和紐約的賓州車站改名為以他的名字命名，政府就會解除對隧道款項的凍結，他的要求遭民主黨強烈批評。川普之後在社交平台發文否認自己曾提出這個命名建議。